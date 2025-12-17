Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu sa Hrvatskom ;Batrovci na izlaz iz zemlje čekaju punih 14 sati, na prelazu Šid sa istom zemljom pet sati, a na prelazu Bezdan četiri sata, ukazuju podaci "Puteva Srbije". Na graničnom prelazu sa Mađarskom Kelebija, teretnjaci na izlazu čekaju tri sata, isto koliko i kod Sremske Rače (BiH), a na Horgošu se zadržavaju po 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, beleže "Putavi Srbije" u 17.15 časova.

To javno preduzeće savetuje maksimalan oprez pri vožnji zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, kao i zbog ;mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima.

