Odbrojavanje je počelo. Do dočeka Nove godine i najluđe novogodišnje, noći kada ispraćamo 2025., a dočekujemo 2026., ostalo je 15 dana. Deda Mraz je na putu da poklonima obraduje najmlađe, kako odrasli objašnjavaju deci.

Nije retkost da se uoči Nove godine evociraju i uspomene o dočecima od pre 40 pa i više godina…

- Moja unuka, mali osnovac, pita bako jesi ti dobijala paketić kad si bila mala, jesi imala vatromet u ponoć i da li si se radovala novogodišnjim praznicima - navodi baka Vera iz Vranja i dodaje sa nostalgijom:

- I naše su Nove godine bile posebne i uz više snega. Jelka je bila okićena u stanu, a iz tatine i mamine firme stigli bi i paketići od Deda Mraza sa slatkišima i igračkama. Poštansko sanduče je bilo puno novogodišnjih čestitki dobijenh od rođaka i prijatelja. U novogodišnjoj noći, a to se dobro pamti svi smo bili uz prazničnu trpezu i televizijski program.

Ona kaže da su novogodišnji praznici umnogome obeležili detinjstvo generacija rođenih u šestoj, sedmoj i osmoj deceniji prošlog veka. Danas je sve to ipak malo drugačije.

- Sa organizovanim dočekom kreću deca već u osnovnoj školi što je po meni baš rano. Srednjoškolci i studenti se kako pričaju moje prijateljice koje imaju unuke tog uzrasta organizuju sa prijateljima i novogodišnju noć provedu na javnim mestima, restoranima, ili na putovanjima na nekoj planini ili inostranstvu pa i na gradskim trgovima ukoliko ima organizovanog dočeka, uživajući u nastupu omiljenih pevača. Svaka generacija ima svoje obeležje, želje i ambicije.

Evocirajući uspomene, Vera opisuje doček tih davnih godina…

- Na trpezi koja je bila svečana je bilo svega, a večeru smo započinjali uz meze i salate. Mama bi obavezno pripremila supu sa knedlama, sarmice i pečenje uz domaću pogaču. Večeru bi završili kolačima i tortom. Novogodišnji televizijski program započinjao bi novogodišnjim humorističkim emisijama sa našim komičarima Mijom i Čkaljom. Usledio bi muzički program sa pevačima narodne i zabavne muzike, a posle ponoći prikazivan bi bio neki od gledanijih filmova svetske kinematografije. Nama deci bilo je važno da ostanemo budni što duže i dočekamo Novu godinu uz porodično čestitanje. Bilo je i telefonskih poziva rođaka koji žive van Vranja. Tako je nekada bilo, najlepši i najveseli trenuci u porodičnom okruženju i toplini doma. Sve što je lepo ostaje u sećanju - zaključuje baka Vera.