U Kruševcu, pored spomenika Crvenoarmejcima, održana je svečanost povodom Dana neznanog ruskog vojnika, koju je organizovalo udruženje "Srpsko–rusko bratstvo Sveti Arhangel Mihailo" – ogranak iz Kruševca.

Svečanost je održana uz veliko prisustvo građana Kruševca, brojnih gostiju i medija, koji su svojim dolaskom odali počast palim borcima i neznanim herojima čija je žrtva zauvek upisana u istoriju. U okviru manifestacije delegacije su položile vence i cveće na spomenik Crvenoarmejcima, odajući najdublje poštovanje ruskim borcima koji su dali svoje živote na tlu Srbije.

Na manifestaciji su prisustvovali predstavnici Grada Kruševca, Ambasade Ruske Federacije u Beogradu, Saveza udruženja boraca NOR-a Srbije – GO Kruševac, Pokreta „Srce heroja“, Humanitarne organizacije "Graditelji mira", Udruženja "Srpsko–rusko bratstvo", Udruženja penzionera "Car Lazar", Udruženja rezervnih vojnih starešina, Udruženja ruske nacionalne manjine "Sveslavica", kao i predstavnici Sveruske organizacije veterana "Bojevo bratstvo" u Republici Srbiji i Republici Srpskoj u sastavu Bosne i Hercegovine.

U ime organizatora, udruženja "Srpsko–rusko bratstvo Sveti Arhangel Mihailo" – ogranak Kruševac, prisutnima se obratio Miloš Ašanin, ističući značaj očuvanja istorijskog sećanja, zajedničkih stradanja i bratskih veza srpskog i ruskog naroda. U ime Ambasade Ruske Federacije u Srbiji govorio je pukovnik Jevgeni Poljakov, pomoćnik vojnog izaslanika Ministarstva odbrane Ruske Federacije, prenoseći reči poštovanja u čast neznanog ruskog vojnika. U ime Sveruske organizacije veterana "Bojevo bratstvo" prisutnima se obratila Olga Litvina, naglašavajući duhovno jedinstvo, zajedničku istoriju i trajnu zahvalnost prema palim herojima.

Ovaj događaj postaje tradicionalno godišnje obeležavanje koje će ovo udruženje nastaviti da organizuje u Kruševcu u slavu neznanog ruskog vojnika, u čast zajedničke istorije i u duhu neraskidivog srpsko–ruskog bratstva.