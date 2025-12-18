Slušaj vest

U Amfiteatru Crkve Lazarice u Kruševcu po 36. put uručen je Prsten Despota Stefana Lazarevića antropologu, književniku I filmskom stvaraocu Bojanu Jovanoviću. Odluku žirija saopštio je predsednik Ljubiša Bata Đidić, a o dobitniku ove značajne nagrade govorila je Marija Jeftimijević Mihajlović. Pesme Bojana Jovanovića kazivala je glumica Gordana Simić, a u programu je učestvovao i pesnik Milan Vučićević, potpredsednik KK "Bagdala".

U ime Književnog kluba “Bagdala” program je otvorio predsednik Nebojša Lapčević.

- Ideja "Bagdale" zrači više od šest i po decenija kao snažni duhovni pokret, koji je težio da izbriše linije između metropole i provincije. Tome doprinose časopisi “Bagdala” i “Bagdala za decu”. Ministarstvo kulture Republike Srbije svesrdno je podržalo ovu manifestaciju, istakao je Lapčević.

Pesnik Ljubiša Bata Đidić je u ime žirija obrazložio odluku o izboru slavodobitnika.

- Bojan Jovanović je značajno ime srpske antropologije i poezije. Svoju prvu pesmu objavio je upravo u časopisu "Bagdala" sedamdesetih godina. Sve što se događa u ovoj poetici je drama sa izgubljenim vremenom. Skriven u nemom emotivnom jauku pokazuje takva bolna mesta koja su neizlečiva, zbog kojih smo se dehumanizovali, odrodili, razbratili, razrodili, otuđili. Taj jauk svojim prigušenim unutrašnjim krikom drži celo tkivo ove poezije kao lek. Da nema tog metaforičnog i lekovitog izraza koje je ravnoteža otuđenju i bezbožništvu ne bi bilo nade i izbavljenja, bilo bi sve beznadežno. Njegovo pesničko monaško opštežiće govori kako su nekada govorili isihasti. U srži Jovanovićevog istraživanja je tradicionalna duhovna kultura Srba i balkanskih Slovena. Njegove radove karakteriše široki raspon i znanje iz interdisciplinarnog istraživačkog polja u kome se ukrštaju antropologija, psihologija, sociologija, istorija i književnost.

Ovogodišnji dobitnik Bojan Jovanović biranim rečima se zahvalio žiriju, KK "Bagdala" i Kruševcu.

- O mojoj poeziji najbolje i najlepše pisali su kritičari iz Kruševca, a tekstovi koji su objavljivani u “Bagdali” sigurno su među najboljim i najreprezentativnijim. Jedan sam od osnivača Kruševačke Književno – filozofske škole. Dugogodišnje prisustvo i rad u ovoj školi još više me vezuju za Kruševac. Prostor na kojem se nalazimo je mesto srpskog prestonog grada u kojem su živeli Sveti Knez Lazar i njegova supruga Kneginja Milica. Porodična ljubav i hrišćanska vera bile su vrednosni primer svega što je despot Stefan Lazarević kasnije postigao. Despot Stefan Lazarević je uspeo da odoli brojnim iskušenjima i sačuva svoju plemenitost o čemu govore ne samo kanonski spisi, već i tradicija narodnog usmenog stvaralaštva. Tekst njegovog dela “Slovo ljubve” ostaje do danas značajan duhovni spomenik. Od očuvanja humanističkih vrednosti zavisi čovekovo postojanje i dalji opstanak. Jedna od tih vrednosti je ljubav. Zato bi “Slovo ljubve” trebalo da bude vrednosni orijentir prilikom ostvarenja plemenite, dobre i lepe ideje da se u Kruševcu podigne spomenik ljubavi, izjavio je Jovanović.

U kulturno – umetničkom programu nastupio je hor "Biser".