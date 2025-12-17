Slušaj vest

JP "Zoološki vrt" Bor u subotu, 20. decembra, od 12 časova organizuje tradicionalnu Dedamrazijadu, manifestaciju koja je prethodnih godina postala jedan od omiljenih prazničnih događaja za najmlađe sugrađane.

Zahvaljujući podršci lokalnih privatnika i sponzora, za ovu priliku obezbeđeno je više od 500 novogodišnjih paketića koji će biti podeljeni deci koja tog dana posete zoološki vrt. Program će dodatno obogatiti prigodna predstava, realizovana u saradnji sa jednom od lokalnih osnovnih škola, dok će se posetioci kroz vrt susretati sa kostimiranim junacima.

Za sve prisutne biće organizovano i besplatno posluženje toplog čaja, u neograničenim količinama, kao mali doprinos prazničnoj atmosferi i zimskom ugođaju.

Iz JP "Zoološki vrt" Bor ističu u saopštenju da se, uprkos bogatom programu, cena ulaznice tog dana neće menjati i iznosiće 150 dinara. Kako navode, cilj manifestacije nije zarada, već da se na simboličan način, u duhu najlepšeg praznika za decu, obeleži kraj poslovne godine.

Ne propustiteSrbijaPROKUPAČKI GIMNAZIJALCI REŠILI DA OBRADUJU MALIŠANE: Prave novogodišnje paketiće! Stići će do dece kojoj će ovaj mali znak pažnje doneti veliku radost
gimnazija parlament1.jpg
SrbijaOVAJ DEČAČIĆ I NJEGOVA MAMA SAMI SPREME 200 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA: Porodica iz Bačkog Petrovca svake godine ovako obraduje mališane (VIDEO)
Screenshot 2025-12-04 125448.png
SrbijaMALIŠANI NISU MOGLI DA DOČEKAJU, OSMESI GOVORE VIŠE OD REČI! Spasioci Gorske službe iznenadili najmlađe u kragujevačkoj bolnici (FOTO)
IMG_20231229_105631.jpg
DruštvoBesplatni udžbenici i rančevi za sve osnovce: Grad Bor i rudarska kompanija "Serbia Zijin Mining" četvrtu godinu zaredom udružili snage
04 copy.jpg