JP "Zoološki vrt" Bor u subotu, 20. decembra, od 12 časova organizuje tradicionalnu Dedamrazijadu, manifestaciju koja je prethodnih godina postala jedan od omiljenih prazničnih događaja za najmlađe sugrađane.

Zahvaljujući podršci lokalnih privatnika i sponzora, za ovu priliku obezbeđeno je više od 500 novogodišnjih paketića koji će biti podeljeni deci koja tog dana posete zoološki vrt. Program će dodatno obogatiti prigodna predstava, realizovana u saradnji sa jednom od lokalnih osnovnih škola, dok će se posetioci kroz vrt susretati sa kostimiranim junacima.

Za sve prisutne biće organizovano i besplatno posluženje toplog čaja, u neograničenim količinama, kao mali doprinos prazničnoj atmosferi i zimskom ugođaju.