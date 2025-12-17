Slušaj vest

Nikolu Perišić iz sela Mokronozi kod Priboja, koje teritorijalno pripada Republici Srpskoj, pogodio je zalutali metak koji je čak prešao i granicu. Najverovatnije je pucano na jednoj od tri svadbe koje su se tog dana organizovale u Priboju, na teritoriji Srbije. Kako se sve dogodilo u pograničnoj zoni, zbog nedefinisanih nadležnosti, odgovornost je ostala na "ničijoj zemlji".

U nadi da će pravda ipak biti zadovoljena i uz konstataciju "hvala Bogu da je bar živ", svoju životnu priču podelio je za Kurir televiziju.

- Tog dana sam sa porodicom i komšijama kopao kanal za vodu. Stali smo da odmorimo i ja sam seo na panj. Hteo sam da ustanem, a u pokušaju da ustanem me pogodio metak. Osetio sam jak bol i kao da se tona čelika srušila na mene. Pao sam na bok i svi su dotrčali do mene, ja sam mislio da me udarila struja jer je pored mene bio produžni kabao - kaže Perišić.

"Kada su mi rekli da su našli metak bio sam zaprepašćen"

On dodaje da su mu u bolnici rekli da u telu ima strani projektil koji liči na metak, na šta je on pomislio da to nije moguće:

- Ostao sam zaprepašćen, kakav metak, kako odjednom, to je nemoguće. Prebacili su me u Beograd, operacije nije bilo jer sam bio životno ugrožen. Onda sam posle 2 nedelje prebačen u Užice gde smo tražili lekara koji može da me operiše, našli smo jednog u Nemačkoj ali nismo uspeli da skupimo novac. Na kraju nam se javio lekar iz Priboja koji radi u Švajcarskoj i pitao nas da me on operiše, i tamo sam i operisan - kaže Perišić.

Nikola kaže da nije verovao da metak sa te razdaljine može da pogodi nekoga nasumično, posebno u kičmu, pa dodaje i da je čitava porodica teško podnela ovaj splet okolnosti.

"Znači mi da znam ko je pucao"

- Nimalo nije lako, ali je bitno da čovek ne klone duhom. Za mene je najbitnije da saznam ko je pucao, meni to mnogo znači.

Advokat porodice Perišić Snežana Selaković objasnila je da je čitava složenost slučaja zapravo upravo u činjenici da postoje svedoci i pokazatelji da je metak prešao granicu.

"Boli me mesto gde je metak ušao, ali me boli i nepravda"

Perišić kaže da ga i dalje boli kičma, ali i nepravda.

- I dalje imam bolove gde je metak ušao i zadržao se, uvek me boli u nekoj meri. Boli me nepravda, koliko vremena je prošlo a ne zna se ko je to uradio. Treba da se otkrije.

On dodaje da se u ovom kraju i dalje svadbe proslavljaju tako što se puca iz pištolja i pušaka:

- Kada slave i kada se puca, ja uvek bežim u kuću jer se plašim da me opet ne pogodi. Ljudi uopšte nisu svesni da svaki ispaljeni metak mora negde da padne, a ovaj je pao i mene pogodio, i stavio me u kolica - kaže Perišić.

Perišić ističe da je jedna od bolnijih posledica to što je sada njegov život, lečenje i osnovne potrebe potpuno vezano za druge ukućane koji moraju da se prilagođavaju kako bi mu pomogli u kretanju.

