Dok su se školske klupe nakratko pretvorile u bioskopsku salu, Dani ruskog filma za decu „Bajke detinjstva“ doneli su u Šid priče o prijateljstvu, hrabrosti i porodičnim vrednostima koje su obeležile detinjstvo mnogih generacija.

U okviru putujućeg festivala ruskog filma, koji se već više od deset godina održava širom Srbije, u Šidu su prikazani ruski animirani filmovi, prilagođeni i prevedeni na srpski jezik, namenjeni učenicima nižih i viših razreda osnovnih škola.

Organizatori ističu da je interesovanje dece bilo veliko, naročito u sredinama gde se ruski jezik uči kao strani jezik, jer filmovi na pristupačan način približavaju kulturu i jezik kroz zanimljive i emotivne priče.

– Ovo je manifestacija namenjena najmlađima, ali sa jasnom porukom – da deca kroz film prepoznaju vrednosti pravog prijateljstva, poštovanja i zajedništva. Odaziv gradova je odličan i planiramo da festival dodatno proširimo – rekla je Svetlana Vučenović, ispred Krajiškog pokreta Srbije i srpske dijaspore.

Da interesovanje za ruske dečje filmove ne jenjava potvrđuje i Marina Galogaža, predstavnica Ambasade Ruske Federacije, koja podseća da su ove priče dobro poznate i starijim generacijama.

– Ruski dečji filmovi neguju tradicionalne i porodične vrednosti. Zbog bliskosti srpskog i ruskog naroda, deca lako prihvataju ove poruke, koje su i danas podjednako važne – istakla je Galogaža.

Dani ruskog filma u Šidu realizovani su u saradnji Ambasade Ruske Federacije, Departmana spoljnoekonomskih i međunarodnih odnosa Moskve, Međunarodnog fonda srpskog jedinstva, Krajiškog pokreta Srbije i srpske dijaspore i Kulturno-obrazovnog centra Šid.

Festival „Bajke detinjstva“ još jednom je pokazao da dobar film može da spoji generacije – i podseti i decu i odrasle na vrednosti koje ne zastarevaju.