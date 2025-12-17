Slušaj vest

Nesvakidašnji događaj obeležio je zasedanje Skupštine opštine Topola, jer je upravo tokom trajanja sednice predsedavajući Dragan Jovanović saznao da je postao tata po drugi put.

- Ovu sednicu ću verovatno pamtiti dok sam živ jer u toku sednice su mi javili da sam postao otac i da je moja ćerka Aleksija došla na ovaj svet, bukvalno dok sam predsedavao skupštinom, napisao je Jovanović na fejsbuku.

Kurir.rs/RINA

