Srbija
NESVAKIDAŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE TOPOLA: Tokom zasedanja predsedavajući Jovanović saznao da je po drugi put postao otac!
Nesvakidašnji događaj obeležio je zasedanje Skupštine opštine Topola, jer je upravo tokom trajanja sednice predsedavajući Dragan Jovanović saznao da je postao tata po drugi put.
- Ovu sednicu ću verovatno pamtiti dok sam živ jer u toku sednice su mi javili da sam postao otac i da je moja ćerka Aleksija došla na ovaj svet, bukvalno dok sam predsedavao skupštinom, napisao je Jovanović na fejsbuku.
Kurir.rs/RINA
