Nesvakidašnji događaj obeležio je zasedanje Skupštine opštine Topola , jer je upravo tokom trajanja sednice predsedavajući Dragan Jovanović saznao da je postao tata po drugi put.

- Ovu sednicu ću verovatno pamtiti dok sam živ jer u toku sednice su mi javili da sam postao otac i da je moja ćerka Aleksija došla na ovaj svet, bukvalno dok sam predsedavao skupštinom, napisao je Jovanović na fejsbuku.