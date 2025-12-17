I ove subote, 20. decembra, vodimo vas na nezaboravno putovanje u Sremske Karlovce, mesto za koje jedna emisija nije dovoljna. Ovaj gradić u Sremu svašta nudi posetiocima. U samom centru grada nalazi se mnoštvo značajnih ustanova kulture i arhitektonskih lepota, kao i spomenika od velikog značaja za celu Srbiju. Svi oni su nemi svedoci duge istorije i tradicije Karlovaca, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim i čini ga omiljenom destinacijom za odmor u Vojvodini.