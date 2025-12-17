NASTAVAK AVANTURE KROZ SREMSKE KARLOVCE – ne propustite emisiju „Sa Žikom po Srbiji“ u subotu, 20. decembra u 15.00.
I ove subote, 20. decembra, vodimo vas na nezaboravno putovanje u Sremske Karlovce, mesto za koje jedna emisija nije dovoljna. Ovaj gradić u Sremu svašta nudi posetiocima. U samom centru grada nalazi se mnoštvo značajnih ustanova kulture i arhitektonskih lepota, kao i spomenika od velikog značaja za celu Srbiju. Svi oni su nemi svedoci duge istorije i tradicije Karlovaca, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim i čini ga omiljenom destinacijom za odmor u Vojvodini.
Pored svih istorijskih zdanja, posetite i Muzej pčelarstva i verujemo da ćete biti oduševljeni njegovom jedinstvenom postavkom.
Većina restorana ima impresivni pogled na Dunav i veliki izbor raznovrsne hrane, pa ćete uživati i u pogledu i u ukusima nacionalnih specijaliteta.
Budite svake subote od 15.00 uz Kurir televiziju. Čeka vas nova doza inspiracije za vaše naredno putovanje!
