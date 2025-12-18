Slušaj vest

U budžetu Grada Loznice za 2026. godinu planirani su prihodi u iznosu od 4,178 milijardi, a uz očekivana preneta sredstva iz ove godine, za narednu je opredeljeno ukupno 4,764 milijarde dinara, izvestila je Danijela Mirković, načelnica Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju, na današnjoj sednici na kojoj su odbornici usvojili budžet.

- Najveće učešće u strukturi prihoda ima porez na zarade gde je planirano 1,899 milijardi dinara, porez na prihod od samostalnih delatnosti od 136,4 miliona, porez na prihode od samostalnih delatnosti 198,9, porez na imovinu fizičkih lica 349,3, imovinu pravnih lica 183,8, porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti po rešenju poreske uprave 107,6 i doprinos za uređenje građevinskog zemljišta 138,9 miliona – rekla je ona.

Kada su u pitanju rashodi za usluge socijalne zdravstvene zaštite planirano je 372 miliona, a obuhvataju finansiranje usluge ličnog pratioca, prevoz za starije od 65 godina, kupovinu građevinskog materijala i otkup kuća za izbegla lica, naknade porodiljama, pomoć u kući na seoskom području, pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju za koju je u narednoj godini opredeljeno 12,2 miliona dinara. Planirana je i nova mera roditelj-negovatelj, za koju je predviđeno 12 miliona dinara, gde će roditelj dobijati mesečnu naknadu zato što neguje dete sa smetnjama u razvoju.

U narednoj godini je za obrazovanje planirano 1,84 milijardi, za PU ''Bambi'' 573,8 miliona dinara, osnovne škole 370,5, srednje 100,6, a 4,7 miliona za Regionalni centar za talente. Opredeljeno je 10,5 miliona za subvencionisanje privatnog vrtića ''Mala zvezda'', a nova mera za đake prvake je da svaki dobija nadoknadu od 10 hiljadu dinara, i ukupno je za to opredeljeno 6,5 miliona dinara. Grad nastavlja sa finansiranjem stipendija, učeničkih nagrada i proslava matura sa 18 miliona. Ustanovi za fizičku kulturu ''Lagator'' planirano je 109 miliona, sportska udruženja imaće 170 miliona, Centar za kulturu 141,6, mesne zajednice 95 miliona, a subvencije poljoprivredi su 40 miliona dinara.

- Nešto više od milijardu dinara opredeljeno je za kapitalne projekte. Planirana je izgradnja novog obdaništa, za to je opredeljeno sto miliona u 2026. i 150 za drugu fazu u 2027, 53 miliona za proširenje OŠ ''Vuk Karadžić'' i 30 za kotlarnicu u OŠ ''Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević'' u Jadranskoj Lešnici. Za pružne prelaze izdvojeno je 29 miliona, planirano je osam za dva nova dečja igrališta i dva za teren za boćanje. Za uređenje korita Štire namenjeno je 30, a redovno održavanje puteva i za rehabilitaciju 280 miliona dinara – kazala je Mirkovićeva.

Što se tiče kapitalnih objekata započetih ove godine, a koji će biti preneti u narednu to su druga faza u bloku ''Sokolana'', planirano je 65 miliona, šest miliona za kotlarnicu na Lagatoru, za drugu fazu sanacije klizišta u Jadranskoj ulici 18 i 44,4 miliona za kuglanu.

- Glavna karakteristika budžeta za narednu godinu je da je zasnovan na potrebama građana, da je kapitalno i socijalno orijentisan jer socijalna politika podrazumeva apsolutnu podršku i brigu o građanima. Činjenica je da je četvrtina budžeta opredeljena za obrazovanje i isto toliko za kapitalne projekte – rekla je o budžetu, pored ostalog, gradonačelnica Dragana Lukić.

Kako je ocenjeno ovakvim budžetom stvoreni su uslovi za ''nastavak ulaganja u razvoj grada i unapređenje kvaliteta života svih građana''.