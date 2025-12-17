Slušaj vest

Pitali smo Vranjance sta bi voleli da dobiju za Novu godinu od Deda Mraza. Svega ima u željama Vranjanaca. Male su i velike, ostvarljive, ali i nedosanjane. Napominju da svaki čovek ima neku želju, a uz nju i nadu da će je ostvariti.

"Želja mi je da u ovoj godini osim zdravlja budem što češće sa svojom decom jer ne žive u Vranju i da sa njima podelim sve njihove uspehe, ali i brige“, kaže Mirjana.

Njen suprug Miodrag napominje da ljudi imaju i male i velike želje, ali je dobro da i u tome "budemo skromni i umereni, jer su onda i razočaranja manja".

Foto: Kurir/T.S.

„Voleo bih da opremim seosku porodičnu kuću i što više vremena provodim u njoj sa unucima“, kaže Miodrag.

„Da konačno dobijem svoj stan o kome suprug i ja dugo već maštamo mislim da je vreme“, objašnjava Milica.

Vladimir kaže da bi poželeo da se što češće viđa sa prijateljima.

„Obožavam da gledamo utakmice zajedno to su neponovljivi trenuci“, kaže Vladimir.

Vranjanka Blagica priželjkuje novu mašinu za pranje i sušenje veša.

„Zima je duga teško je osušiti veš a puno je smoga u vazduhu napolju je par dana i kad ga unesete on je još uvek vlažan sa mirisom smoga, mašina za sušenje bi rešila ovaj problem“, kaže Blagica.

Zorana kaže da voli da putuje i da joj je san na kraju svake godine da u novoj obiđe još neku egzotičnu destinaciju.

„Putovanje je moja opsesija. Volim da upoznajem nepoznate krajeve, ljude posebnog senzibiliteta njihove običaje i način života. I sad u glavi već imam novu destinaciju nadam se da ću ostvariti svoj san“.

Vranjanac Žika je kratak ali i jasan, sa osmehom ističe:

„Loto sedmica ostvarila bi ne samo moje već i želje mojih ukućana“ .

Foto: Kurir/T.S.

„Želja mi je da u ovoj godini diplomiram i dobijem posao“, napominje Veljko.

Čika Sveta penzioner ima I mudru poruku:

“Najvažnije je zdravlje I mir u svetu. Ovo je turbulentno vreme, ne znamo šta ćemo I do kada ćemo kad vidiš šta se sve dešava u svetu”.

Među željama Vranjanaca i one najradosnije.

„Da mi se oženi sin i da što pre dobijem unuče. Ima li veće sreće od toga“, komentariše Ljiljana, dok njena prijateljica Smilja kaže: