U Omladinskoj ulici u Čačku danas je došlo do požara na putničkom automobilu novije generacije, koji je u potpunosti uništen. U požaru je pričinjena velika materijalna šteta, ali, na sreću, nije bilo povređenih.
Na lice mesta brzo su stigle vatrogasno spasilačke ekipe koje su lokalizovale vatru i sprečile njeno širenje na obližnje objekte i druga vozila.
Izgoreo automobil u Čačku Foto: RINA
- Čuli smo jaku eksploziju a zatim je izbio velikim plamen, ceo automobil je goreo. Na svu sreću intervencija je bila brza i požar je ugašen u kratkom roku, čime je sprečena veća šteta - rekli su očevici za RINU.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.
