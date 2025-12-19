Slušaj vest

U Kulturnom centru Kruševac održano je osamnaesto po redu, takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga "Lomnički đerdani", koje tradicionalno organizuje ova ustanova zajedno sa KUD "Radomir Jakovljević Jakša" i MZ Velika Lomnica, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

U programu je nastupilo četrnaestoro takmičara, čije su izvođenje ocenjivali članovi žirija: Živka Petrović, Sanja Ivanović i Andrijana Damjanović.

Pobednica takmičenja je Zorica Slavić iz Bošnjana, drugo mesto je osvojio Danijel Basailović iz Srndalja, a treće mesto Emilija Basailović, članica KUD "Ćukovac" iz Velikog Šiljegovca. Nagrada publike pripala je Andrijani Đurić, članici KUD "Radojkino kolo" iz Globodera.

U Kruševcu održano 18. po redu takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga Foto: KUD "Radomir Jakovljević Jakša"

Učesnicima koji su osvojili prva tri mesta, kao i najboljem po oceni publike, nagrade je uručio Čedomir Milosavljević, pomoćnik direktora Kulturnog centra Kruševac.