Slušaj vest

U Kulturnom centru Kruševac održano je osamnaesto po redu, takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga "Lomnički đerdani", koje tradicionalno organizuje ova ustanova zajedno sa KUD "Radomir Jakovljević Jakša" i MZ Velika Lomnica, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

U programu je nastupilo četrnaestoro takmičara, čije su izvođenje ocenjivali članovi žirija: Živka Petrović, Sanja Ivanović i Andrijana Damjanović.

Pobednica takmičenja je Zorica Slavić iz Bošnjana, drugo mesto je osvojio Danijel Basailović iz Srndalja, a treće mesto Emilija Basailović, članica KUD "Ćukovac" iz Velikog Šiljegovca. Nagrada publike pripala je Andrijani Đurić, članici KUD "Radojkino kolo" iz Globodera.

U Kruševcu održano 18. po redu takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga Foto: KUD "Radomir Jakovljević Jakša"

Učesnicima koji su osvojili prva tri mesta, kao i najboljem po oceni publike, nagrade je uručio Čedomir Milosavljević, pomoćnik direktora Kulturnog centra Kruševac.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaLOMNIČKI ĐERDANI ODRŽANI PO 16. PUT: Takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga održano u Velikoj Lomnici
lomnicki-djerdani-po-16.-put.jpg
SrbijaMANIFESTACIJA U ČAST SRPSKO - RUSKOG BRATSTVA I PRIJATELJSTVA Obeležen dan nestalog ruskog vojnika u Kruševcu (FOTO)
1000096216.jpg
SrbijaBEBI BUM POD BAGDALOM U Kruševcu rođeno 19 beba protekle sedmice!
Buduća majka i otac drže bebine patike
DruštvoHaos na pijaci u Kruševcu! Ljudi se potukli zbog tegle ajvara, žene vrištale, došla i policija (VIDEO)
pijaca tuča