Ansambl "Čuvari tradicije" je, izvanrednim nastupom u Kulturnom centru Kruševac, predstavio bogatstvo srpske muzičke baštine u savremenom kamernom zvuku, kroz spoj emocije i tradicije. Posle uspešnih nastupa širom Evrope, oduševio je i probirljivu kruševačku publiku.

"Čuvari tradicije", muzičari školovani na temeljima klasične muzike, na poseban način su predstavili narodnu muziku, sa ciljem da uzmu aktivno učešće u edukaciji mladih, predstavljajući poznate narodne i klasične melodije u zanimljivim aranžmanima. Njihov repertoar obuhvata srpske narodne pesme i igre, od kamerne elegancije do topline narodnog melosa.

Foto: KCK

Pored vođe ansambla klarinetiste Darka Perčevića (rodom iz Veluća), umetnika posvećenog očuvanju i oživljavanju srpske muzičke baštine, kao i preddstavljanju kamerne muzike, nastupili su i vrsni instrumentalisti: Ivan Nešić (violina), Vojin Aleksić (violina), Boris Brezovac (viola), Katarina Stanković (violončelo), Srđan Đorđević (kontrabas), Andrijana Aćimović (flauta), Darko Perčević (klarinet) i Nikola Ćirić (horna).