Slušaj vest

Praznična scena na Trgu Staniše Stošića je spremna za svakog ko želi da se opusti, zabavi, i uživa u magiji zime, poručuju organizatori.

Poklon karte osnovcima

Za klizanje na ledu podeljeno 6.000 karata osnovnim školama.

Turistička organizacija Grada Vranja i Grad Vranje, u duhu predstojećih novogodišnjih praznika, organizuje, ove godine, do sada neviđenu i sasvim drugačiju od prethodnih manifestaciju ,,Staza Vranjskog Deda Mraza”. Na Trgu Staniše Stošića na platou ispred Narodnog muzeja sa radom je počelo novogodišnje klizalište. Praznična scena na Trgu Staniše Stošića je spremna za svakog ko želi da se opusti, zabavi, i uživa u magiji zime. Klizalište će biti otvoreno do 15.januara od 11 časova do 22 časa. Za klizanje na ledu podeljeno 6.000 karata osnovnim školama.

1/4 Vidi galeriju Vranje ledena bajka Foto: Kurir/T.S

Poseban program nastup predškolaca i osnovaca, ukrašavanje novogodišnjih jelki, mađioničar i ples mažoretkinja uz slatkiše i služenje toplog čaja

„Građani Vranja, a i gosti grada imaće priliku od 27.decembra do 31.decembra da uživaju u nastupima predškolaca i osnovaca, ukrašavanju novogodišnjih jelki, uživaju u mađioničarskim nastupima i u plesu mažoretkinja.

Tokom trajanja manifestacije od 27.12.2025.god do 31.12.2025.godine biće organizovano fotografisanje i druženje dece sa animatorima, Deda Mrazom, biće organizovana podela balona i slatkiša kao i služenje toplog čaja“, saopšteno je iz TO Vranje.

Turistička organizavija grada Vranja poziva sve sugrađane i goste Grada da im se pridruže i zajedno uživaju u toploj prazničnoj atmosferi koja će obeležiti predstojeće dane.

Još jedno iznenađenje za najmlađe