U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba (tokom dana 10, a tokom noći 30 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, nesvesticom i opstruktivnom bolešću pluća. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nesvesticom i hroničnom bolešću pluća, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 časa službi hitne pomoći je upućeno 217 poziva telefonom.