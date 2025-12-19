Slušaj vest

Policijskoj upravi u Vranju 15. decembra prijavljen je događaj, potvrđeno je Kuriru u policiji.

Prema navodima policije vozač kombi-vozila prošao je ulicom Radoja Dakića u blizini OŠ “Svetozar Marković” zaustavio je vozilo i obratio se detetu rečima “hoćeš da te povezem”. Dete je odbilo poziv i sve to ispričalo roditelju, roditelj je došao u PU Vranje i slučaj prijavio policiji.

Policija je odmah reagovala, o svemu obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, po čijem nalogu je preuzela naložene mere i radnje u otkrivanju vozača i kombija.

Policija radi po nalogu OJT u Vranju u vezi sa tim slučajem.

Policija ima samo jednu prijavu od 15. decembra, a slučaj je prijavio roditelj.

U Osnovnom javnom tužilaštvu potvrđeno je Kuriru.

Policija u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.

“PU u Vranju je dana 15.12.2025. godine obavestila dežurnog javnog tužioca OJT u Vranju, da je roditelj učenika OŠ “Svetozar Marković” prijavio da je prilikom vraćanja sa časova, u blizini škole zastalo jedno kombi- vozilo iz kojeg je N.N. lice ponudilo njegovom detetu prevoz, a što je dete odbilo nakon čega se kombi-vozilo udaljilo u nepoznatom pravcu. Tužilaštvo je naložilo da se izuzmu video snimci sa obližnjih objekata kako bi se utvrdio identitet vozača I obavio razgovor sa njim. Operativni rad policije je u toku”, stoji u saopštenju portparola OJT u Vranju Miodraga Stojanovića.

Direktorka OŠ “Svetozar Marković”, Tijana Đokić u izjavi za Kurir rekla je da škola pruža informacije i dodatnu podršku policiji u prikupljanju podataka.

“Mi apelujemo i na bezbednost učenika i radimo na tome i to je naša obaveza da oni budu bezbedni u školi I oko škole. Tu je zadužena i policija, Sve škole na nivou Grada Vranja obilazi školski policajac”, ističe direktorka Tijana Đokić.

Navodno slučaj koji još uvek čeka na epilog dogodio se u paralelnoj ulici od škole u ulici Radoja Dakića.

Kako Kurir saznaje sa škole su skinuti video zapisi sa nadzornih kamera i obavljen je razgovor sa decom I nastavnicima.

Poruku je kako Kurir saznaje, plasirao član Saveta roditelja jedne od šest osnovnih škola u Vranju. Informacija se proširila preko viber grupa i dospela i do drugih osnovnih škola i dobila poseban odjek.

Uvek treba biti obazriv

Ono što je nesumnjivo, stvorila se panika i uznemirenje i među roditeljima i među decom. Kada su u pitanju deca obazrivost je na prvom mestu posebno kada su u pitanju informacije koje se danas šire brzinom svetlosti, a tiču se bezbednosti dece. Još uvek nije utvrđeno šta se zapravo desilo.