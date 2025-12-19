Usled porasta broja obolelih od virusa gripa na teritoriji grada Kragujevca, posete pacijentima hospitalizovanim na klinikama za pedijatriju i psihijatriju u kragujevačkom Univerzitetskom kliničkom centru od danas su zabranjene.

- Analizom trenutne epidemiološke situacije u našoj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju do smirivanja epidemiološke situacije - piše u saopštenju te zdravstvene ustanove.