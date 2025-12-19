Slušaj vest

Usled porasta broja obolelih od virusa gripa na teritoriji grada Kragujevca, posete pacijentima hospitalizovanim na klinikama za pedijatriju i psihijatriju u kragujevačkom Univerzitetskom kliničkom centru od danas su zabranjene.

- Analizom trenutne epidemiološke situacije u našoj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju do smirivanja epidemiološke situacije - piše u saopštenju te zdravstvene ustanove.

Dodaju da je to preventivna privremena mera koja počinje od petka 19. decembra 2025. godine.

Ne propustiteDruštvoOvi građani ne smeju da prime vakcinu protiv gripa: Doktorka Mićić objašnjava zašto!
vakcinacija-za-zastitu-od-hiva-shutterstock-2326066297.jpg
DruštvoRaste broj obolelih od ove bolesti, najviše pogođena deca i mladi: U Vojvodini do sada testirano 1.222 uzorka zbog sumnje na virus!
Toplomer pokazuje temperaturu preko 39
Društvo"Moždana magla i vrtoglavice" Ovaj virus kosi cele porodice, ljudi imaju najčudnije simptome! Ako ih osetite i vi, odmah se javite lekaru
shutterstock-352316315.jpg
DruštvoOvaj virus hara Srbijom i obara sa nogu! Za samo mesec dana 3 puta može da izazove haos u organizmu i to 3 različita soja! Ovo su simptomi koje svi zanemaruju
ana-7994-1050-700.jpg