Kroz dugu srpsku istoriju svako selo ili grad imalo je svoje obeležje po kojem je bilo prepoznatljivo i razlikovalo se od ostalih. Da li su bili hrabri, spretni, podli ili lukavi, sve je to na kraju završavalo u njihovim nadimcima i prenosilo se sa kolena na koleno. Od davnina su Čačani u Srbiji poznati kao Grebići, a da se ni dan danas ne zna zašto su žitelji grada na Moravi dobili upravo taj epitet.

- Veruje se da su oni izuzetno snalažljivi, hrabri ljudi koji su se borili u svakoj situaciji. Oni su kroz sve nedaće koje su se dešavale u srpskoj istoriji trčali i grebali kroz život, borili se i zato je verovatno ostao taj nadimak. Svaku priliku su sebi prilagođavali kako bi izvukli korist i kako bi se snašli u davno prohujalim vremenima - izjavila je etnolog Snežana Ašanin za RINU.

Međutim, iako je ovaj nadimak ustaljen i prihvaćen često se može čuti da nisu baš svi Čačani, Grebići i da se ovaj naziv odnosi samo na stanovnike sa druge strane Morave, u Ljubiću.

- Između dva rata stanovnike Ljubića zvali su Grebići, to su bili žestoki momci i od njih su gradski mladići morali da traže posebnu dozvolu da prođu ćupriju i dođu na vašar ili neku drugu manifestaciju. To je bila takozvana simbolična viza, jer se tada sa skepsom gledalo na mladiće koji su dolazili iz grada - rekao je jedan starosedalac iz Ljubića.

Da ovaj nadimak nije Čačanima dat bez razloga i povoda najbolje govori činjenica da upravo u ovom gradu cveta privatni biznis. Ovdašnji ljudi osim sa košarkaškom loptom, vrlo dobro barataju i parama, jer svoj preduzetnički duh uspeli su vrlo brzo da prilagode novim trendovima i "izgrebu" uspeh.