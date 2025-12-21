Slušaj vest

LOZNICA – Na poslednjoj sednici Skupštine grada osim usvajanja odluke o roditelju –negovatelju, koji će ubuduće imati novčanu mesečnu nadoknadu, usvojene su i nove mere socijalne podrške za stanovnike Grada Loznice. Dopunjene su odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite u oblasti pomoći i nege u kući kao i oslobađanju naknade korišćenja grobnog mesta.

Dosadašnjom odlukom uslugu pomoći i nege u kući imala su stara i nemoćna lica, žene starije od 60 i muškarci preko 65 godina u jednočlanim, ili višečlanim staračkim domaćinstvima, osobe sa invaliditetom koje žive same kao i porodice sa teško obolelim članom čije stanje zahteva stalnu fizičku negu, polupokretni, nepokretni. Sada je to prošireno i na decu koja imaju ograničene fizičke i prihičke sposobnosti. Pružanje pomoći u kući organizuje i sprovodi Centar za socijalni rad u Loznici angažovanjem geronto-domaćica.

Kako je navedeno u odluci, ukoliko loznički Centar za socijalni rad ne može da obezbedi uslugu pomoć u kući gradska uprava to čini preko drugog licenciranog pružaoca takve usluge kroz postupak javne nabavke. Kako je obrazloženo cilj ovih proširenih mera je da se obezbedi snažnija podrška kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, kroz efikasnije, fleksibilnije i sveobuhvatnije pružanje usluge pomoć u kući. Usluga socijalne zaštite proširena je i na pravo na oslobađanje naknade korišćenja grobnog mesta borcima, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata, članovima porodica palih i umrlih boraca i umrlih vojnih invalida i lica koje je poginulo, ili umrlo u Vojsci Srbije u miru, članovima porodica umrlih civilnih invalida rata i civilnih žrtava rata.