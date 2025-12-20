Slušaj vest

Na teritoriјi Srema, zbog poјave magle smanjena vidljivost na 100 - 200 metara, a svi putni pravci i prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni i bez snega, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Auto-put E-75, Obilaznica oko Beograda, u zoni tunela Beli Potok, Straževica, Železnik i Lipak - zbog poјave magle smanjena vidljivost.

- Savetuјemo učesnicima u saobraćaјu maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog poјave magle koјa smanjuјe vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koјe se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim obјektima preko reka, stoji u saopštenju.

Apelovali su na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze oprezno i pažljivo i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

