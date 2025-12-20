Slušaj vest

Zbog radova na auto-putu prema Nišu kod Velike Plane i povećanog intenziteta saobraćaja stvaraju se velike gužve. Kolone vozila duge su nekoliko desetina kilometara.

Kako javlja reporter RTS-a, zastoj u saobraćaju počinje od skretanja za Smederevo, a za prelazak pedesetak kilometara potrebno je oko dva sata.

Povećan je i intenzitet saobraćaja zbog Svetog Nikole i predstojeće proslave Božića po gregorijanskom kalendaru.

Iz "Puteva Srbije" navode da se do 25. decembra obavljaju radovi na rehabilitaciji desnog mosta preko Jasenice između petlje Požarevac i petlje Velika Plana.

Vozila se, službenim prolazom, preusmeravaju na kolovoznu traku u kojoj se ne izvode radovi.

Alternativni pravac je, kako navode iz "Puteva Srbije", paralelni put Požarevac - Velika Plana.

Kurir/RTS

