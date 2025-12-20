Velika saobraćajna gužva na auto-putu kod Velike Plane: Naoružajte se strpljenjem, kolone vozila duge više desetina kilometara
Zbog radova na auto-putu prema Nišu kod Velike Plane i povećanog intenziteta saobraćaja stvaraju se velike gužve. Kolone vozila duge su nekoliko desetina kilometara.
Kako javlja reporter RTS-a, zastoj u saobraćaju počinje od skretanja za Smederevo, a za prelazak pedesetak kilometara potrebno je oko dva sata.
Povećan je i intenzitet saobraćaja zbog Svetog Nikole i predstojeće proslave Božića po gregorijanskom kalendaru.
Iz "Puteva Srbije" navode da se do 25. decembra obavljaju radovi na rehabilitaciji desnog mosta preko Jasenice između petlje Požarevac i petlje Velika Plana.
Vozila se, službenim prolazom, preusmeravaju na kolovoznu traku u kojoj se ne izvode radovi.
Alternativni pravac je, kako navode iz "Puteva Srbije", paralelni put Požarevac - Velika Plana.
