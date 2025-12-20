Slušaj vest

Više od hiljadu dece i roditelja pohrlilo je na Palić, uprkos kišnom nedeljnom jutru, kako i učestvovali na 26. tradicionalnoj manifestaciji Trka Deda mrazova. Trkači su nosili kapu ili kostim Deda Mraza, a pored Velike terase, organizatori su h dočekali takođe u mrazovskim odelima i označili početak trke, stazom dugom oko kilometar.

Foto: Park Palić i N.H.

U veličanstvenoj povorci, osećalo se uzbuđenje i spremnost mališana da budu među prvima i osvoje medalju i neke od nagrada. Najmlađi učesnik manifestacije bila je beba u naručju roditelja, stara svega mesec i po dana, a najstariji trkač imao je 81. godinu, što je pobudilo ovacije mnogih posmatrača ove zabavne zimske, palićke manifestacije.Nekima je ovo prva trka, ali najveći broj godinama dolazi, jer im je ovo kako su rekli za Kurir, lepo porodično i prijateljsko druženje.

Foto: Park Palić i N.H.

Manifestacija ima i humanitarni karakter, a Park Palić i Crveni krst organizovali su prikupljanje donacija, namenjenih siromašnijim mališanima, koji koriste Narodnu kuhinju. Porodična atmosfera, rekreativno trčanje i šetnja mališana sa roditeljima i bakama i dekama ove godine je imala posebnu draž prilikom dodele medalja i nagrada najbržim učesnicima, iz ruku Deda Mraza.

Na Velikoj terasi ih je čekalo posluženje, hleb namazan mašću i paprikom i topli čajevi. Šarenilu i ukrasima oko palićke terase, doprineli su i animatori Su Maskote.

Foto: Park Palić i N.H.

Nekim učesnicima je ovo bila prva trka, ali mnogi imaju višegodišnje iskustvo, a kažu za Kurir, da je ovo najlepša zabava i druženje na Paliću.

Trka je počela stazom koja vodi centrom Palića u kružnom smeru do Paviljona i Velike terase, gde su najbržima dodeljene medalje i pokloni. Dirljivo je bilo videti kako mališani hrabro kisnu, trčeći označenom stazom, a idejni tvorac ove manifestacije, poznata sportiskinja Elvira Janoši je istakla, da je manifestacija stekla sve kvalitete tradicije grada na severu Srbije, jer je ove godine premašila četvrt veka

trajanja.

Foto: Park Palić i N.H.

- Najmlađi i nastariji se okupljaju na Paliću, a već 26 godina ne odustaju od ovog radosnog druženja, hiljade učesnika. Trka Deda mrazova se sada već obeležava kao praznik i šalje poruku zajedništva i humanosti. Deca se raduju ovom prazniku, a prihvataju ga i odrasli, i ne smeta im ni kiša da ga zajedno proslave i daruju druge.