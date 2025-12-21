Slušaj vest

Montažno klizalište postavljeno je na platou iznad Trga vojvode Petra Bojovića, otvoreno je danas i već su sa oduševljenjem stigli prvi klizači.

- Ovo je prelepo, gledali smo to da sada na televiziji ili u većim gradovima i sada smo presrećni što imamo klizalište i kod nas, kaže za RINU devojčica iz Nove Varoši koja je među prvima stigla na klizalište.

Klizalište je površine je 200 kvadratnih metara, a o njegovom radu i organizaciji brinuće Turistička organizacija „Zlatar“.

Klizalište će raditi svakog dana, uključujući i praznike, u terminu od 10 do 22 časa.

Posetiocima će se naplaćivati samo iznajmljivanje klizaljki, po ceni od 200 dinara na sat, dok će ulaz za one koji imaju sopstvenu opremu biti besplatan. Posebna pogodnost obezbeđena je za decu iz Nove Varoši do 18 godina, koja će svakog dana od 15 do 17 časova moći besplatno da iznajme klizaljke.

U nedelju, 21. decembra, klizalište će biti besplatno za sve posetioce.

Foto: RINA

– Očekujemo veliko interesovanje, posebno među decom i školarcima. Ovo je sadržaj koji je dugo nedostajao Novoj Varoši i verujemo da će doprineti lepšoj prazničnoj atmosferi i većem broju posetilaca – rekao je za „Varoške novine“ Branko Pucarević, direktor Turističke organizacije „Zlatar“.

Planirano je da klizalište bude u funkciji naredna dva i po meseca, uz mogućnost produženja rada ukoliko interesovanje građana i gostiju bude veliko.

Za realizaciju ovog projekta Opština Nova Varoš je iz budžeta izdvojila tri miliona dinara, koliko je koštalo iznajmljivanje i funkcionisanje klizališta tokom zime. Nova Varoš se tako svrstava među retke gradove u ovom delu Srbije sa ovakvim zimskim sadržajem – pored Zlatibora, koji je klizalište dobio nedavno, i Užica, gde ono već godinama radi na gradskom trgu.