Slušaj vest

Svi mu se ovih dana raduju, bilo da se sa njim voze ili kad iznenada uđe u prodavnicu, kafić i mesaru da slatkišima, lepim rečima i pojavom oraspoloži i nasmeje Kikinđane. A, baš toga nam ovih dana fali.

Ljubomir Kovačević (73) iz Kikinde, prava je atrakcija na kikindskim ulicama. U odori Deda Mraza, u svom “audiju”, taksira i čini sve da sugrađane orapoloži. Ljubu svi vole, pa mu često mašu pešaci i drugi vozači. Nije Ljubi problem da, dok čeka nove mušterije, uđe u neki lokal i počasti zaposlene:

- Njihove reakcije, molbe da se slikamo i osmesi, meni su najveća nagrada i priznanje da radim nešto lepo. Pritisnuti svakodnevnim problemima, ljudi se sve manje smeju. Kad uđu u moj automobil, svi se oraspolože - priznaje kikindski Deda Mraz na četiri točka.

1/5 Vidi galeriju Taksista Ljuba, kikindski Deda Mraz Foto: Kurir/S.U.

Putnike obavezno počasti. Kutija je uvek spremna i puna slatkiša. Kabina je ukrašena, a ima i specijalna

svetla:

- Ovako sam taksirao i prošle zime, uoči dočeka Nove godine. Nadao sam se da će se svideti putnicima, ali su reakcije prevazišla sva moja očekivanja. Slikanje se podrazumeva, a često i zapevamo- hvali se Ljuba.

Ovako kostimiran, Ljuba će taksistati i tokom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika. Mušterije su pune reči hvale:

- Ni slutila nisam ko će biti za volanom taksija. Bravo za ideju. Željni smo lepih događaja, smeha i dobrog raspoloženja. Ovaj Deda Mraz to nam i pruža- kaže Jelena Nedeljkov iz Kikinde.