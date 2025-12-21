Slušaj vest

Svi mu se ovih dana raduju, bilo da se sa njim voze ili kad iznenada uđe u prodavnicu, kafić i mesaru da slatkišima, lepim rečima i pojavom oraspoloži i nasmeje Kikinđane. A, baš toga nam ovih dana fali.

Ljubomir Kovačević (73) iz Kikinde, prava je atrakcija na kikindskim ulicama. U odori Deda Mraza, u svom “audiju”, taksira i čini sve da sugrađane orapoloži. Ljubu svi vole, pa mu često mašu pešaci i drugi vozači. Nije Ljubi problem da, dok čeka nove mušterije, uđe u neki lokal i počasti zaposlene: 

- Njihove reakcije, molbe da se slikamo i osmesi, meni su najveća nagrada i priznanje da radim nešto lepo. Pritisnuti svakodnevnim problemima, ljudi se sve manje smeju. Kad uđu u moj automobil, svi se oraspolože - priznaje kikindski Deda Mraz na četiri točka.

Taksista Ljuba, kikindski Deda Mraz  Foto: Kurir/S.U.

Putnike obavezno počasti. Kutija je uvek spremna i puna slatkiša. Kabina je ukrašena, a ima i specijalna
svetla:

- Ovako sam taksirao i prošle zime, uoči dočeka Nove godine. Nadao sam se da će se svideti putnicima, ali su reakcije prevazišla sva moja očekivanja. Slikanje se podrazumeva, a često i zapevamo- hvali se Ljuba.

Ovako kostimiran, Ljuba će taksistati i tokom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika. Mušterije su pune reči hvale:

- Ni slutila nisam ko će biti za volanom taksija. Bravo za ideju. Željni smo lepih događaja, smeha i dobrog raspoloženja. Ovaj Deda Mraz to nam i pruža- kaže Jelena Nedeljkov iz Kikinde. 

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaPITALI SMO VRANJANCE ŠTA BI VOLELI DA DOBIJU OD DEDA MRAZA: "Budimo skromni i umereni, jer su onda i razočaranja manja" - od veš mašine do loto sedmice
UKRASENO4.jpg
SrbijaDedamrazijada u Zoološkom vrtu Bor: Više od 500 paketića, predstava i besplatan čaj za sve
DEDAMRAZIJADA
NovčanikKako živi Deda Mraz u Srbiji? Naplaćuje dolazak, vikendom je skuplje, a nekad i Baba Mrazica napravi sarmu
Srbija Deda Mraz sarma
Beograd"ČAROBNA ZIMA" ISPRED BEOGRADSKE ARENE OD 24. DECEMBRA: Praznični trg ispunjen svetlima, toplinom i magijom! Zimsko selo, klizalište, Deda Mrazova kuća...
ng.jpg
Beograd9 DANA "NOVOBEOGRADSKE BAJKE" Sjajna zabava i bajkovito druženje za najmlađe uz bogat program od 20. decembra u Bloku 45!
Screenshot 2025-12-16 075039.jpg
DruštvoPriča koja topi srce: Nišlija Aleksandar još u maju kupio kostim Deda Mraza, pozvao sve roditelje koji imaju decu i postavio jedan uslov
whatsapp-image-20201219-at-5.27.57-pm-2-result.jpg