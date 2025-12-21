Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, vozilo se kretalo iz pravca Doma JNA, kada je u jednom delu puta, iz za sada neutvrđenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom i udario u parkirani BMW. Nakon tog sudara, vozilo je nastavilo nekontrolisano kretanje i zabilo se direktno u prodavnicu kineske robe.

Očevici navode da je nakon prvog udara izgledalo kao da je došlo do kvara na sistemu upravljanja, zbog čega vozač više nije mogao da kontroliše vozilo. Prema njihovim rečima, u automobilu su se nalazila četiri mladića.

BMW-om uleteo u izlog kineske prodavnice u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir/D.Š.

Materijalna šteta je velika – kompletan izlog prodavnice je izbijen, a oštećenja su vidljiva i na vozilima koja su učestvovala u nezgodi.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj i obezbedili područje. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene nakon završetka istrage.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima.

