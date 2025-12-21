Slušaj vest

Da iako mali, imaju zaista veliko srce puno puta do sada dokazali su brojni mališani u Srbiji. Jedan od njih je definitivno i trinaestogodišnji Lazar Ponjavić iz Gornjeg Milanovca. Proteklo leto ostaće zauvek upisano u njegovom životu kao trenutak kada je dečje srce pokazalo veličinu odraslih. On se namerno odrekao dela sebe kako bi svojim vršnjacima, koji vode tešku borbu, podario nadu, snagu i razlog da veruju. Ošišao je svoju bujnu, dugačku i kovrdžavu kosu.

- Za mojih 13 godina koliko imam nikad se nisam skroz šišao, samo skraćivao krajeve i zato je ovako puno porasla. Na internetu sam video da kosa može da se donira obolelim mališanima i onda sam samo odjednom odlučio da se skroz ošišam i kosu doniram. Nadam se da tako bar na neki način pomognem onima koje je to potrebno - kazao je za RINU Lazar.

Kosa koja se donira mora imati najmanje 30 centimetara dužine i šalje se Udruženju "Uvek sa decom" koje pomaže deci koja se leče na dečijem odeljenju na Institutu onkologije i radiologije. Lazar je bez treme seo u stolicu kod frizera, na koju nikada ranije seo. Znao je svoju nameru, a iza njegovih odsečenih pramenova ostalo je nešto mnogo veće — vera da dobrota živi među generacijom naših potomaka.

Iznenadio i roditelje!

- Nije ga na to naterao niko. Sam je to odlučio, a mi smo ga u tome svesrdno podržali i ponosni smo na tu njegovu humanu odluku - kažu njegovi roditelji.

Inače, osim što ima plemenito srce Lazar je odličan đak sedmog razreda, a sa svega sedam godina počeo je da svira harmoniku.

- Učitelj mi je Goran Savić Virtuoz, i nekoliko godina sviram. Ove godine spremam se za svoje prvo takmičenj. Volim harmoniku i volim muziku, kaže Lazar, sa onom tihom sigurnošću koja se ne uči u školi.

Ovaj Lazarov potez govori da raste divna generacija koja misli na druge, a svi koji žele mogu učiniti isto što i on i pomoći udruženju koje se bori za obolelu decu.