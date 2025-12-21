Vatrogasci iz Vojvode Stepe napravili čudo za praznike: Deca oduševljena, građani bez reči! Snimak obilazi mreže (VIDEO)
Praznici su na pragu, a sa njima stižu i radost, osmesi i mali znaci pažnje koji greju srca. U tom duhu, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz sela Vojvoda Stepa priredili su prelepo iznenađenje najmlađima, deleći im paketiće uoči predstojećih praznika.
U svečano ukrašenim vozilima, prerušeni u Deda Mrazove, vatrogasci su obišli selo i uneli prazničnu čaroliju u domove mališana. Dečji osmesi, iskrena radost i uzbuđenje bili su najlepša nagrada za ovaj gest dobrote, koji još jednom potvrđuje da pravo praznično bogatstvo leži u zajedništvu i toplini ljudskog srca.
Da je ovaj gest dirnuo korisnike društvenih mreža, govore i komentari ispod videa koji je osvojio srca svih.
"Svaka čast ljudi, hvala vam za svaki osmeh na dečijem licu", "Svaka čast", Živi bili milion godina".
Kurir/Telegraf