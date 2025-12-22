Slušaj vest

Kažu da se u starim automobilima kriju najlepše uspomene sa putovanja, ali neki nastavljaju da žive sa starim automobilima.

Ovaj gospodin odlučio je da svoju staru mašinu - useli direktno u kuhinju!

- Tako je nastalo pravo remek-delo koje spaja miris benzina iz prošlosti i miris domaće kuhinje iz sadašnjosti. ​Ovo nije samo šporet – ovo je simbol jednog vremena kada su se stvari pravile da traju, i dokaz da uz malo mašte i mnogo ljubavi, čak i lim može da dobije novu svrhu. ​​Kapa dole majstoru koji pod "haubom" sada krčka nešto mnogo ukusnije od motornog ulja - piše u objavi na Instagram stranici Kragujevčani.​

A Kragujevčani, posebno starije generacije gaje posebna osećanja prema "fiatu".

Konkretno, na fotografiji je prednji deo čuvene "128". Prvi serijski primerak sišao je sa proizvodnih traka u Kragujevcu 16. maja 1980. godine, čak 11 godina kasnije u odnosu na početak proizvodnje ovog modela u Italiji.

Prema podacima iz arhive, nedugo po prestanku proizvodnje u Italiji, prese su prebačene u Jugoslaviju.

Domaća verzija je skoro u potpunosti bila identična italijanskoj, odnosno poslednjem redizajnu koji je predstavljen 1976. godine sa plastičnim branicima, velikim zadnjim svetlima i četvrtastim farovima.

U odnosu na svoju hečbek verziju, "zastavu 101", "stodvadesetosmica" nikada nije imala ni približnu popularnost, pre svega zbog manje praktične karoserije. Tako je do 2008. proizvedeno svega 228.274 primerka.

Rekordna godišnja proizvodnja zabeležena je 1987. godine sa ukupno proizvedena 33.447 primerka. Tog jula radnici u Zastavi sastavili su 3.932 primerka, što se smatra rekordnim mesecom za "zastavu 128".