LOZNICA – Mada je u okviru lozničkog zimskog festivala ''Zima-LO'' za sutra najavljeno zvanično otvaranje klizališta loznički ljubitelji klizanja već uveliko uživaju na ledu. Svi koje vole zabavu na ledu petu godinu uzastopno družiće se na klizalištu pod vedrim nebom koje prvi put nije ''u srcu grada'', na parkingu iza Vukovog doma kulture, već na sportskom terenu na Lagatoru, u blizini gradskog bazena.

Foto: T.Ilić

Školarci su poslednjih dana redovni posetioci klizališta koje radi od 10 do 22 časa, kliza se u dvanaest termina od po 50 minuta, od kojih posle svakoga sledi desetominutna pauza. Cene su ostale iste kao i prošle godine, ulaznica na klizalište je 200, a iznajmljivanje klizaljki i ''foka'', odnosno pomagala 150 dinara.

Kako je ranije saopšteno iz Turističke organizacije grada Loznice koje organizuje zabavu, dimenzije klizališta iste su kao i pre, zauzima oko 300 kvadratnih metara, a jedino je nova lokacija na kojoj posetioce dočekuju Sneško Belić i veliki iglo da upotpune zimsku atmosferu. Sutra u 19 časova zakazano je zvanično otvaranje uz muzički program, animacije na ledu i vatromet, a klizalište će raditi sve do 20 januara kada se uživanje na ledu završava.

Foto: T.Ilić

Ostalo je još samo da se zima, koja je zvanično počela juče uozbilji, da padne sneg, malo ''stisne'' minus pa da se na klizaljkama uživa u pravom zimskom ambijentu.