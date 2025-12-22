Slušaj vest

Zbog sve većeg broja automobila u gradu, razmatra se mogućnost proširenja parking prostora.

Pod naplatom i kontrolom naplate u direkciji Parking Javnog komunalnog preduzeća Šumadija ima nešto manje od 7.000 parking mesta na opštim parkiralištima, 954 na osam posebnih parkirališta, 16 parking mesta za kamione i 197 mesta u javnoj garaži u Ulici Kneza Miloša.

Kako bi se rešila komunalna situacija i regulisao stacionarni saobraćaj u gradu, Sektor parkinga u JKP Šumadija razmatra mogućnost povećanja broja parking mesta u pojedinim naseljima.

Već godinu dana u kragujevačkom naselju Vašarište lakše se pronalazi parking mesto, nakon što je uvedena naplata parkinga. Cene parkiranja u gradu od prošle godine nisu se menjale.

Cene parkiranja za stanare iznosi 500 dinara za prvo vozilo, dok je za drugo vozilo tarifa 1.000 dinara.

Prema rečima nadležnih iz Sektora parkinga, Kragujevac je jedan od gradova sa najnižim cenama za ovu kategoriju korisnika.