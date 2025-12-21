Slušaj vest

Buvljak je uvek važio za mesta gde se može kupiti bilo šta, što se kaže — od igle do lokomotive. 

Tako je i na buvljaku u Nišu osvanuo jedan nesvakidašnji "gospodin", kako ga nazivaju, koji je čekao svog kupca. 

I sve bi to još i prošlo neopaženo da gospodin — plišani lav, nije slikan kako sedi na stolici, koja se čini da pripada prodavcu, i "smeška" se svakome ko prođe. 

- Gospodin sa niškog buvljaka - stoji u opisu fotografije koju možete videti iznad. 

Verujemo da će pronaći svoj "dom" za praznike!

Kurir.rs

