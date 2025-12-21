Fotografija ovog neobičnog "gospodina" brzo je privukla pažnju i izmamila osmehe
Neodoljiva scena
OVAKAV "GOSPODIN" SE RETKO VIĐA Nesvakidašnja scena na niškom buvljaku nasmejala prolaznike: Nasmejan čeka svog kupca! (FOTO)
Buvljak je uvek važio za mesta gde se može kupiti bilo šta, što se kaže — od igle do lokomotive.
Tako je i na buvljaku u Nišu osvanuo jedan nesvakidašnji "gospodin", kako ga nazivaju, koji je čekao svog kupca.
I sve bi to još i prošlo neopaženo da gospodin — plišani lav, nije slikan kako sedi na stolici, koja se čini da pripada prodavcu, i "smeška" se svakome ko prođe.
- Gospodin sa niškog buvljaka - stoji u opisu fotografije koju možete videti iznad.
Verujemo da će pronaći svoj "dom" za praznike!
