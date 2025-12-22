Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 66 pregleda odraslih osoba (tokom dana 28, a tokom noći 38 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 5.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, tumorima, groznicom i bolovima u stomaku. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nesvesticom i hroničnom bolešću pluća, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 časa ovoj službi hitne pomoći je upućeno 278 poziva telefonom.

Kurir.rs

