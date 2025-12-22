Slušaj vest

- Havarija se desila 100 metara uzvodno prema Pori, iznad poslednjeg kvara. Sve raspoložive ekipe su na terenu, saopšteno je za RINU u nadležnom preduzeću.

Inače, pre dve noći oko ponoći završeni su radovi na zameni cevi u Beogradskoj ulici, gde se desila do sada najveća havarija, nakon čega je usledilo punjenje rezervoara i stabilizacija vodosnabdevanja.

Tokom jučerašnjeg dana je prespojena i kanalizacija koja je pokidana usled eksplozije vodovodne cevi, ali je ponovo došlo do kvara.

Kurir.rs/RINA/Foto: Arhivska fotografija

