Tokom ranih jutarnjih sati došlo je do ponovnog pucanja cevovoda visoke zone u Beogradskoj ulici u Užicu.
OPET HAVARIJA U UŽICU: Nakon završenih radova ponovo pukla vodovodna cev u Beogradskoj ulici, sve raspoložive ekipe su na terenu
- Havarija se desila 100 metara uzvodno prema Pori, iznad poslednjeg kvara. Sve raspoložive ekipe su na terenu, saopšteno je za RINU u nadležnom preduzeću.
Inače, pre dve noći oko ponoći završeni su radovi na zameni cevi u Beogradskoj ulici, gde se desila do sada najveća havarija, nakon čega je usledilo punjenje rezervoara i stabilizacija vodosnabdevanja.
Tokom jučerašnjeg dana je prespojena i kanalizacija koja je pokidana usled eksplozije vodovodne cevi, ali je ponovo došlo do kvara.
Kurir.rs/RINA/Foto: Arhivska fotografija
