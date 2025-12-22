Slušaj vest

Učenici iz Osnovne škole u Preljini ponovo su pokazali svoje veliko i plemenito srce. Ovaj put su u jednom velikom marketu organizovali humanitarnu novogodišnju prodajnu izložbu, sa ciljem prikupljanja sredstava za pomoć u lečenju svog školskog druga Luke.

- Akciju smo pokrenuli vođeni željom da pomognemo našem drugu i pružimo mu podršku u borbi sa teškom bolešću. Novogodišnje ukrase smo izrađivali uz podršku učitelja i roditelja, kažu učenici.

Ova izložba je deo niza humanitarnih aktivnosti koje škola sprovodi od početka školske godine.

Izložbeni štand privukao je veliku pažnju prolaznika. Posetioci su mogli da vide raznovrsne i maštovite ukrase – od Sneška Belića i Deda Mraza, do venčića i dekoracija koje su, prema rečima posetilaca, svedočile o bogatoj dečjoj kreativnosti i uloženom trudu.

Učenici Osnovne škole “Preljina“ zahvalili su svima koji su posetili njihov štand i kupovinom ukrasa dali doprinos ovoj humanoj akciji. Svom drugu Luki poručili su da su uz njega i da veruju u njegov oporavak, nazivajući ga svojim junakom velikog srca.

Akcija je još jednom pokazala da i mali gestovi mogu imati veliki značaj, potvrđujući poruku da “naše malo, nekome znači puno“.

Kurir.rs/RINA

