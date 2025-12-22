Slušaj vest

U teškoj muci se nađu i junaci. "Podelićemo muku i probleme – uz školske drugove nisi sam", poručili su prijatelji iz klupe Sretenu Lackoviću, iz mačvanskog sela Očege, kome je u požaru izgoreo krov štale i hrana za stoku, a ubrzo je ostao i sam na imanju.

Inicijativu Sretenovog razrednog starešine iz Mačvanske srednje škole podržali su mnogi: štala je obnovljena, a akcija pomoći mladiću da ostane i opstane na porodičnom imanju se nastavlja.

"Ostao sam bez krova štale i dve i po hiljade bala sena, bez snage i sredstava da obnovim imanje od koga smo živeli", govorio je Sreten između vatre i muke, zahvalan meštanima i vatrogascima za spas stoke.

Uz zgarište, ostao je ubrzo i bez najmilijih – sam kod kuće, ali ne i bez prijatelja.

"Pomogli su mi i psihički da dođem sebi, kao da je bio san, da se nije meni dešavalo", priča Sreten.

Na životne nedaće bivšeg đaka odmah je reagovao bivši razredni starešina. Školskoj ekipi u pomoć pritekli su mnogi. Za dva dana grede i letve su postavljene, za tri – štala pokrivena.

"Naš profesor nas je obavezao i pozvao da pomognemo našem Sreji, da olakšamo uslove za rad. Ovakvu muku niko ne može da nadoknadi. Treba pomoći, pogotovu u ovakvim situacijama – dečko je ostao bez oca i bez dede", kaže Lazar Savkić, majstor iz Glogovca.

"Ne bih voleo ovo nikom da se desi, tužna priča. Došli smo da pomognemo šta možemo, da mu se nađemo", ističe Nemanja Savkić iz Glogovca.

Vredan i radan zna svaki posao

Foto: RTS Printscreen

Stigli su prijatelji i do pluga i sejalice, kako bi povučeni i vredni momak ponovo imao koristi od sedam hektara plodnih mačvanskih oranica.

"Išli smo u školu zajedno, pomogao sam mu da obradi zemljište, da uzore sve što je imao. Nije lako sam čovek da ovoliko domaćinstvo obrađuje", kaže Nemanja Vukašinović iz Očega.

Štala spremna za zimu

Stigao je Sreten za majstore bez dnevnica i kuhinju da ugreje, ručak da pripremi, opere, sredi.

Iako još sva sredstva nisu obezbeđena, štala za zimu je spremna, drva isečena, stoka namirena. Školski tim pomagao je mnogima i dok su bili u klupama – "postškolski", kaže razredni, i sada pobeđuje.

"Prijateljstvo koje steknemo u školi ostaje neraskidivo do kraja života. Naravno da mu ovo samo daje vetar u leđa da ispuni svoje želje koje jedan mlad čovek u njegovim godinama zamišlja – da nastavi u selu, i tu smo da ga uvek pratimo i pomognemo", poručuje Albert Panić, profesor u Srednjoj školi u Bogatiću.

Razredni položio najteži ispit, od svojih đaka napravio ljude

Foto: RTS Printscreen

Sreten kaže da konačno ima razloga za osmeh.

"Uz pomoć razrednog i prijatelja podigli smo krov. Više nisu suze – ovo su suze radosnice. Planovi su, evo, još malo posao da proširim i da nađem sebi ženu, i da dalje radimo zajedno u životu", navodi Sreten.

Sretenove suze bole najviše

Foto: RTS Printscreen

Za nabavku sena za stoku pomoći će i opština Bogatić. Nadaju se da će, uz ljude dobre volje, i struju rešiti, a za nove Sretenove životne puteve olakšati i put do vozačke dozvole. Za poljoprivrednu mehanizaciju ne brinu – odavno je koristi. Zajedno će, kažu, i u žetvu naredne godine, sa zajedničkom željom da mačvansko domaćinstvo u Očagama školski drug ubuduće porodično obrađuje.