Slušaj vest

U Vranju se sinoć oko 20 časova u Svetonikolskoj ulici u gornjem delu grada zapalio odžak, u jednom od domaćinstava.

Vatra se proširila na podrum i zahvatila podrumska vrata. Na sreću nema povređenih zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji prvih komšija i domaćina. U trenutku zapaljenja odžaka domaćini su bili u kući na spratu.

Komšije odigrale glavnu ulogu

Brzom intervencijom požar je lokalizovan i ugašen protivpožarnim aparatom zahvaljujući prvom komšiji koji je imao aparat i brzo ga aktivirao. Ubrzo su na teren stigli i vatrogasci sa dva vatrogasna vozila. Vatrogasci su pregledali prostorije nakon gašenja požara kako bi ustanovili da je požar potpuno ugašen.

Vatrogasna ekipa je ušla unutra, pregledala prostorije pogledala šta se dešavalo da slučajno nešto ne dogoreva nakon gašenja požara.

Pretpostavlja se prema rečima očevidaca da je požar izbio, jer je vatra u grejnom telu na spratu kuće, nakon loženja zbog siline i toplote izazvala pritisak na otvoru gde se odžak u prizemlju čisti i vratanca su ispala.

„Ispala su vratanca na otvoru za čišćenje dimnjaka i vatra se proširila. Izgorela su podrumska vrata i namirnice. Reagovali smo brzo tako što smo razbili prozor i odatle gasili vatru protivpožarnim aparatom. Dim je bio toliko gust da je bilo rizično da se uđe u prostorije. Bojali smo se da vatra ne zahvati krovnu konstrukciju. Vatrogasci su stigli veoma brzo pregledali prostorije nakon gašenja požara i konstatovali da je požar ugašen“, priča komšija.

Na teren je izašla i policija, kao i električar radnik EPS-a, koji je po pozivu isključio struju u naselju dok se situacija sa požarom ne stabilizuje.

„Supruga je osetila dim i miris i pitala da li nešto gori. Izašao sam u dvorište da vidim a onda je sa sprata sišao moj sin koji je primetio da kod komšije nešto gori. Aktivirali smo protivpožarni aparat, razvukli creva i gasili požar. Dobro se sve završilo“, kaže komšija. On dodaje da su se okupile brojne komšije.

„Svi su bili spremni da pomognu da je trebalo. Bilo je dosta naroda“.

U prostorije koje je zahvatila vatra nisi mogao i nakon gašenja požara da uđeš bez boce sa kiseonikom zbog gustog dima“.

Dimnjake treba spremiti za zimu i uvek biti oprezan Čišćenje dimnjaka pre i po završetku grejne sezone je preventiva kako se ovakve stvari ne bi dešavale, savetuju nadležni.