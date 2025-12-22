"MI NE ZNAMO KAKO JE S JEDNIM, NAMA SU PRVE PA 3!" Nađa, Tara i Mila prve su srbobranske trojke! A tata punih ruku kaže: Ja sam najsrećniji čovek na svetu VIDEO
U Srbiji je lane rođeno 60.845 beba, a umrlo je 98.230 ljudi. Jedna od retkih opština koja može da se pohvali pozitivnim prirodnim priraštajem je Srbobran, tačnije selo Nadalj.
Selo Nadalj tako krase i prve srbobranske trojke - Nađa, Tara i Mila, sve tri rođene pre 5 meseci za samo 4 minuta.
Mama kaže da je njen porođaj bio prelepo iskustvo i da nije bilo nikakvih problema a iz bolnice su sve četiri izašle posle samo 5 dana.
Tata je srećan i nasmejan, i to se vidi iz prve, pa kaže: Ja sam najsrećniji čovek na svetu! Uživam sa njima i ženom...
Trostruka prinova kod Maksimovića stigla je postupkom vantelesne oplodnje, uspešna iz prve, a država i opština su podnele neophodne troškove.
Velika radost za Maksimoviće i Srbobran!
Inače, u Srbobranu živi nešto više od 14.000 ljudi, a ove godine rođene su 153 bebe, najviše u poslednjih 10-ak godina.
Kurir.rs/Youtube RTV Vojvodine