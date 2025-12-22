Slušaj vest

U Srbiji je lane rođeno 60.845 beba, a umrlo je 98.230 ljudi. Jedna od retkih opština koja može da se pohvali pozitivnim prirodnim priraštajem je Srbobran, tačnije selo Nadalj.

Selo Nadalj tako krase i prve srbobranske trojke - Nađa, Tara i Mila, sve tri rođene pre 5 meseci za samo 4 minuta.

Screenshot 2025-12-22 124804.png
Foto: Youtube printscreen/RTV Vojvodine

Mama kaže da je njen porođaj bio prelepo iskustvo i da nije bilo nikakvih problema a iz bolnice su sve četiri izašle posle samo 5 dana.

Tata je srećan i nasmejan, i to se vidi iz prve, pa kaže: Ja sam najsrećniji čovek na svetu! Uživam sa njima i ženom...

Trostruka prinova kod Maksimovića stigla je postupkom vantelesne oplodnje, uspešna iz prve, a država i opština su podnele neophodne troškove.

Velika radost za Maksimoviće i Srbobran! 

Inače, u Srbobranu živi nešto više od 14.000 ljudi, a ove godine rođene su 153 bebe, najviše u poslednjih 10-ak godina.

Kurir.rs/Youtube RTV Vojvodine

Ne propustiteDruštvoNAKON DVA SINA, NIKOLA I ALEKSANDRA POŽELELI ĆERKICU Ostala trudna, lekari rekli biće bliznakinje! A na dan porođaja šok! I lekarima pala vilica! (FOTO, VIDEO)
collage.jpg
DruštvoKaravan roditeljstva u Sečnju: Porodica Krnić sa šestoro dece inspiriše Srbiju
Pomoćnik ministra Radoš Pejović sa porodicom Krnić koja ima šetroro dece
SrbijaNAJLEPŠA SLIKA IZ POŽEGE! Trojke raznežile srca širom Srbije, mali domaćin sa dve sestrice ovako slavi krsnu slavu Đurđevdan! (FOTO)
15.jpg
DruštvoAleksandra tek na porođaju saznala da neće roditi dve, nego tri ćerke! Uz Anđeliju i Đurđinu stigla i Danica, koju lekari nisu uopšte videli na ultrazvuku!
collage.jpg
Društvo"Deca su naše najveće bogatstvo" Radmila, Bogdana i Milutin su mesec i po dana bili u inkubatoru! Jelena: Od dolaska kući ih ne puštamo iz naručja! (FOTO)
collage.jpg
DruštvoJelena i Miloš iz Sečnja dobili su sina i bliznakinje, a onda doživeli ono što se vrlo retko dešava: Nisu mogli da veruju šta im je doktor saopštio
imgbd7ae1965e78743fb2fdbbc4e1e40a44v.jpg
DruštvoJelena rodila dečaka, pa bliznakinje, a juče su na svet došle i trojke: Radmila, Bogdana i Milutin poranili pre termina!
jj.jpg
SrbijaŠESTOČLANA PORODICA ŠTRBAC ODUŠEVILA SRBIJU Mama otkrila koliko je teško čuvati trojke: O Lazaru, Filipu i Jakovu svi pričaju FOTO
nogice od dve bebe blizanaca u štramplicama
DruštvoLEKARI SU SAVETOVALI DA RODIM JEDNO I DA OSTANEM ŽIVA, A DVOJE DA "UBIJEM"! Maja je rešila da dođe u Beograd i URADILA JE OVO!
0601-privatna-arhiva-411.jpg
PolitikaMINISTAR SA BUKETOM CVEĆA ZAKUCAO NA VRATA! Ljuljao, mazio, uspavljivao, pa i zasvirao! Evo kome je Mali došao da čestita trojke
screenshot-20231128-090351.jpg