Polovinom prošlog veka, u selu Mrmoš kod Aleksandrovca, rođen je Milan Živković Žilijen. Čovek koga zovu i profesor, i doktor, i Proka pronalazač.

Nećete verovati, ali izgleda da je jedini čovek kome se F dijagnoza posrećila i koga je rad izlečio. Napravio je neobičnu mašinu od pancirnog čelika u koju se kune i za koju tvrdi da može da pojede svo granje u Mrmošu. Završio je Mašinski fakultet i znanje koje je stekao spojio sa onim što je drugima otpad. Za njega su stari delovi, gvožđe sa otpada i rashodovani motori sirovina iz koje nastaju mašine kakve se retko viđaju.

Danas, sa svojim prijateljem Vukom, Milan testira čudo od pancirnog čelika, a mašinu pokreće jedan pasat star više od pola veka koji, verovali ili ne, radi na prerađeno ulje. U pitanju je sečka za granje, napravljena od pancirnog čelika, za koju Milan tvrdi da može da „pojede svo granje u selu Mrmoš“. Pažnju prvo privlači stari automobil.

Inovator Milan Živković Žilijen iz sela Mrmoš

- Pasat je prepravljen da radi na pregorelo ulje. Pregorelo ulje iz motora. Znači, ono što neki bacaju u kanalizaciju i reke, meni je to gorivo. Ovaj pasat nije bio u otpadu, ali je bio spremljen za otpad. Akumulator sam punio preko solarnih panela jer mora stalno da bude napunjen. Ja ovde nemam struju, pa gledam šta može da bude zamena. U pasatu ima direktna pumpa, koristi pregorelo ulje koje se sipa u rezervoar. Ima i grejač za hladno vreme da se ulje dogreje, kaže za RINU Milan.

Motor pasata radi na sve što ima masnoću, može da radi i na svinjsku mast, i na zejtin, i na loše ulje. Pasat je kabriolet, jer krova nema, ali sistem funkcioniše. Dok Milan i Vuk pripremaju paljenje, sve deluje improvizovano, ali precizno.

- Još kao klinac. Na testiranju za upis u prvi razred nisam znao šta je slovo Dž. Učiteljica me pitala šta ću da budem, ja rekao inženjer. A ona kaže: “Ti bi da preskočiš da budeš đak.” Kasnije sam završio školu, imam diplome, sve legalno, kaže ovaj seoski inovator.

Mašina za seckanje granja može da se pokreće se upravo uz ovog posebnog pasata, ali i nezavisno. To je mašina dva u jedan. Ima cirkular sa testerom od 400 milimetara, pogon na elektromotor i SUS motor od osam konja. Konstrukcija nije nimalo jednostavna.

- Godinu dana moj prijatelj Vuk i ja radili smo na ovoj mašini. Napravljena je od pancirnog čelika i ima četiri pogona. Može da radi na benzin, na gas, na kardan, a pokrećemo je tako što je kačimo na pogonski točak pasata starog 40 godina, koji radi na prerađeno ulje. Veoma je efikasna — svo granje u selu možemo da preradimo za jedan dan, kaže Milan.

Naglašava, da je mašina čak i otporna na udarce i opterećenja i detaljnije objašnjava na koji način funkcioniše.

- Ovo je nožna papučica. Kad radi mašina, ja diktiram tempo. Ako je deblje drvo, pustiš veći zalet. Sve je pod kontrolom. Mašina može da radi nezavisno, a može i preko kardana. Za tanje granje do 60 milimetara, a na traktor može i do 90. Ali ovo nije jedina mašina koju sam napravio. Od kosačica i cepača za drva, do bicikla sa motorom i trimera, sve je nastalo u mojoj radionici. To je moja terapija. Ne mogu da budem miran. Bio sam dva puta na ratištu i to ostavi posledice, rekao je Milan.

U Mrmošu je Milan pronašao lek za ono što drugi zovu komplikovanom dijagnozom. Dokazao je da se uz rad, volju i malo ludosti može srediti sve. A, stradalo je samo žbunje – i to do poslednje grane.