Slušaj vest

Nekadašnja divlja deponija Brst kod Podrimca, na koju se godinama nekontrolisano odlagao komunalni otpad iz Leskovca, nakon 17 godina bi trebalo konačno da bude sanirana kako bi se sprečilo dalje zagađivanje zemljišta i podzemnih voda.

Pre početka radova neophodna je stručna studija izvodljivosti. Za njenu izradu, koju moraju da obave licencirane agencije, Grad Leskovac je konkuri­sao preko programa EU PRO Plus, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, i dobio 7.735.000 dinara, uz obavezu učešća lokalne samouprave od 10 odsto.

Zvaničan naziv dokumenta glasi: „Prethodna studija opravdanosti rekultivacije zatvorene privremene deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji Brst u ekološki prihvatljivo područje javne namene“.

„Ovoga momenta ne znamo konačnu verziju, jer je rok za izradu studije polovina marta. Ali smo prilikom konkurisanja predvideli dubinsku sanaciju deponije kako više ne bi zagađivala okolinu. Ona je zatrpana još 2009. godine, ali ispod zemlje i dalje ‘radi’“, kaže Vlada Kostić, glavni projekt menadžer za Jugmediu.

Deponija u Podrimcu je zatrpana kada je otvorena Regionalna sanitarna deponija na Željkovcu.

Koliko je dugo služila, malo ko se više precizno seća — mnogi kažu „još u vreme Tita“. Pamti se, međutim, da su protesti Podrimčana, Dušanovčana i meštana okolnih sela trajali godinama.

„Bila je neobezbeđena, bez ikakvih sanitarnih uslova. Prvo se punila u jednoj jami, a kada je jama napunjena, raslo je brdo. Kad dune vetar, smrad se širio do Leskovca, a mi zatrpani đubretom“, priseća se jedna meštanka Podrimca.

Ono što će se posle sanacije videti na mestu gde je sanirana deponija, biće zelenilo, a možda i neki mobiliar.