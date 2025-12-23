Slušaj vest

Aleksandar Radovanović, šef odseka za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade u Ministarstvu turizma i omladine kaže da ova dva projekta predstavljaju potvrdu u praksi snaznog opredeljenja Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva za podršku mladima i obezbeđivanje svih uslova za njihov što bolji razvoj i prijemčivost svih sadržaja omladinske politke na lokalu.

Foto: Grad Čačak

„Program `Prestonica mladih` ima dve faze. Sledeća godina je pripremna, a 2027. godina je godina u kojoj će izabrani grad ili opština poneti ovu laskavu titulu. Za navedeni program obezbeđena su sredstva u iznosu od 50 miliona dinara, a za program `Omladinski prostori` obezbeđeno je 220 miliona dinara”, rekao je Radovanović.

On je dodao da se ovakvim posetama gradovima i opštinama žele ohrabriti lokalne samouprave da apliciraju na dva navedena javna poziva i da uz obezbeđenu mentorsku podršku, u što većoj meri razviju što veće instrumente i elemente omladinske politike

„Grad Čačak je izabran kao respektabilna omladinska sredina koja ulaže u svoje mlade i upravo je ovo prilika da pomenute elemente još više razviju i usavrše. Navedena sredstva su predviđena za razvoj infrastrukture ali i programskih sadržaja”, kazao je Radovanović.

Foto: Grad Čačak

Marjana Petronijević, pomoćnica gradonačelnika grada Čačka kaže da je današnji sastanak sa predstavnicima ministarstva potvrda višedecenijskog rada grada Čačka na polju omladinske politike koji je, kako je rekla, prepoznat i van lokalnog nivoa.

„Grad Čačak je prepoznat kao primer dobre prakse pre svega zbog toga što ima sve elemente omladinske politike. Upravo smo se zahvaljujući tome našli u užem izbori od 15 lokalnih samouprava, koje u narednoj godini mogu poneti laskavu titulu prestonice mladih Republike Srbije”, rekla je Petronijević.

Foto: Grad Čačak

Ona je naglasila da je taj sistemski rad građen godinama pre svega od aktivne Kancelarije za malde, Omladinskog kluba, preko finansijske podrške udruženjima mladih i za mlade ali i usvajanjem Programa za poboljšanje položaja mladih.

„Mi smo mlade uključivali u donošenje odluka, odnosno, sve strateške dokumente koji su se ticali grada upravo su kreirali mladi kroz radne grupe ali i kroz rad Saveta za mlade”, istakla je pomoćnica.