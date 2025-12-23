Slušaj vest

Radovi na uređenju korita reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, u okviru projekta koji finansira Republika Srbija, trenutno su u toku. Zbog radova na uređenju korita i izgradnji pešačkih staza, od utorka, 23.12.2025. godine, biće zatvorena pristupna saobraćajnica sportskoj hali "Breza" iz pravca JKP "Gornji Milanovac".

- Molimo sugrađane da za saobraćaj koriste alternativne putne pravce. Zahvalni smo svima na strpljenju i razumevanju - saopšteno je iz lokalne samouprave.

Ova investicija vredna više od milijardu dinara obuhvata uređenje korita u dužini od pet i po kilometara, izgradnju biciklističkih i pešačkih staza, kao i novog mosta, čime će se trajno rešiti problem poplava i unaprediti izgled grada.

Radovi će se izvoditi u više faza, tokom perioda niskog vodostaja, a po završetku projekta reka Despotovica dobiće novo, uređeno korito i moderno šetalište, koje će, prema rečima predsednika opštine, značajno promeniti izgled Gornjeg Milanovca.