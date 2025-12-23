Slušaj vest

U jedinicama iz sastava 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva u toku je redovna obuka profesionalnog sastava na modernizovanom raketnom sistemu KUB-M2 (SM).

Težište u obuci je na pripremi i izvođenju protivvazduhoplovnih dejstava. Uvežbava se izvođenje marša, zauzimanje borbenog rasporeda, osmatranje vazdušnog prostora, otkrivanje, praćenje i gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru, kao i priprema raketa i dopuna borbenog kompleta samohodnih lansirnih oruđa.

Foto: Zeljko

Raketnom sistemu su u procesu modernizacije unapređene taktičko-tehničke karakteristike koje se odnose na proces izvršnog komandovanja, otkrivanje i zahvat ciljeva i protivelektronsku zaštitu, a kontinuiranom obukom održava se visok nivo osposobljenosti borbenih posluga za angažovanje u stalno zadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.