One su izuzetne i posebne stručne u svom zanimanju, preduzimljive u misiji humanosti i ljudskosti, u svom dobročinstvu….Članice Kola srpskih sestara u Vranju okupile osnovce najstarije škole u tom gradu OŠ „Dositej Obradović“i njihove roditelje i nagradile ih Monografijom Kola.



Predsednica Kola srpskih sestara u Vranju od njegovog obnavljanja 1992. godine je dr Gordana Đorđević, pozdravila je prisutne rečima:

Foto: Kurir/T. S.

- Čast mi je zadovoljstvo i privilegija što sam večeras sa vama. Tu su i neka „moja deca“, istakla je predsednica Kola prepoznajući mame osnovaca čijim porođajima je kao lekar ginekolog prisustvovala, pomažući da ta deca dođu na svet svojom stručnošću i beskrajnom harizmom.

„Moje srce je ispunjeno i radošću i srećom što su deca iz Vranja učestvovala na konkursu i osvojila i nagradu. Naša deca će nam pokloniti svoje radove. Slušajući njihove radove to će za nas biti najveći poklon“, istakla je dr Đorđević.

„Kolo srpskih sestara godinama neguje ovaj sjajan konkurs Snaga dobrote, koliko vas je pisalo radove to je za divljenje.Osnovci su ispunili očekivanja i više od toga, treba da smo ponosni i srećni što su naša deca među nagrađenima i pohvaljenima“, rekla je potpredsednica Kola srpskih sestara Vranje Ljubica Zdravković Džonov.

Mentorka osnovaca OŠ Dositej Obradović profesorka srpskog jezika i književnosti Dragana Stanković zahvalila se Kolu srpskih sestara Grada Niša domaćina 34. literarnog Konkursa Snaga dobrote i Kolu srpskih sestara Vranja.

Foto: Kurir/T. S.

„Ukazali ste nam priliku da se glas naše dece čuje i čestitam vam na temi koju ste pokrenuli, jer čitajući radove svoje dece, mislim na svoje učenike, negde sam shvatila kako su oni doživeli temu, zapravo njima dobrota nije bila samo ideja nego shvatam da je kroz njihove radove njima dobrota način življenja što me posebno raduje. Zahvaljujem se dokorki Gordani što je naša škola imala tu čast da pošaljemo radove i da u dobrom odgovorimo na zadatak. Zahvaljujem učiteljici Slavici Kostić koja je bila glavna podrška da sve to bude dostojanstveno, roditeljima koji gaje dobrotu u svojim porodicama.Naučili ste decu nečemu divnom, a to je da dobrota raste kada se deli. Kada je delimo ne smanjujemo je, nego raste i ja sam zaista srećna sa vašom decom što sam sa njima svakodnevno u nastavi“, rekla je profesorka Dragana Stanković i obratila se svojim đacima emotivnim rečima:



„Želim im uspešan put, a to je put pravih vrednosti i put vere neka idu neka koračaju sigurno kako su i do sada to činili. Srećna sam i ponosna večeras“.

Među nagrađenima je Nikola Kostadinović, učenik OŠ " Dositej Obradović" u Vranju. Svoj rad posvetio je kako je napisao dobroti ali i svom ocu koji ga je tome učio dok ga je imao.

Foto: Kurir/T. S.

„Zastao sam…setio sam se tate. Setio sam se koliko sam želeo da budem dobar kako bih ga učinio ponosnim.Često zatvorim oči i osećam da me odnekud gleda, tiho i nečujno. Njegovo klimanje glavom govori mi da sam nešto dobro učinio, a tome me je učio dok sam ga imao. Tada mi nije važno da li je svet realan, ili je iz mašte, važno mi je da verujem da je on tu negde i da vidi koliko se trudim da me snaga dobrote vodi kroz život“, napisao je Nikola.

„Čuvajmo dobrotu da nam puteve osvetljava. Da ljubav nikad ne nestane. Da snaga dobrote zauvek opstane“, napisao je Luka Mutavdžić učenik 8/3 razreda OŠ „Dositej Obradović“.

„Ovim svetom hodaju različiti ljudi, i za sobom ostavljaju različite tragove, razne reči i dela, al što to kod svakog ono najbolje ne probudi!“, stoji u radu Nemanje Stevanovića, učenika 8/2 razreda OŠ „Dositej Obradović“.

Foto: Kurir/T. S.

„Dobrota nije samo reč ona je mnogo više od toga, ona je snažna, spaja one koji pokazuju da snagom dobrote mogu sve i da ne postoje vrata koja se ne mogu otvoriti kada zakuca dobra duša“, zaključak je rada Mile Nikolić, učenica 8/2 razreda OŠ „Dositej Obradović“.

Posebna gošća iz regiona

Počasna predsednica Kola srpskih sestara iz Kumanova prisustvovala je događaju. Puna utisaka i emocija Živka Mišić Hristovska, je istakla da je i sama bila đak najstarije škole u Vranju OŠ „Dositej Obradović“ i upoznata je sa svim dešavanjima vezanim za ovu školu.