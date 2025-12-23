Slušaj vest

Prema preporuci epidemiologa zbog povećanog broja pacijenata sa respiratornim oboljenjima od ponedeljka su privremeno zabranjene posete pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u Zdravstvenom centru Loznica (ZC), saopšteno je danas iz ove ustanove. Ovakva odluka treba da važi sve dok se epidemiološka situacija ne popravi, a ZC će o svim promenama blagovremeno obavestiti javnost.

Ova mera se uvodi u cilju zaštite zdravlja pacijenata, posetilaca i zaposlenih, kao i sprečavanja daljeg širenja infekcija. Molimo građane za razumevanje i poštovanje ove mere, navode iz ZC. Prema saopštenim podacima Zavoda za javno zdravlje u Šapcu u prethodnoj nedelji je na teritoriji Mačvanskog okruga kod ukupno 77 osobe potvrđena infekcija virusom gripa tip A.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Najviše obolelih, 32, je u Šapcu, slede Vladimirci sa 19, Bogatić 14, Loznica sedam, Koceljeva četiri, dok je u Malom Zvorniku obolela jedna osoba. Iz Zavoda podsećaju građane Mačvanskog okruga da je vakcinacija i dalje najbolja odbrana od komplikacija, a higijena i prevencija su ključne za suzbijanje širenja ove infekcije. U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, navodi ZZJZ i to na teritoriji Šapca.