Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 55 terena (32 tokom dana i 23 preko noći). U ambulanti su obavljena 52 pregleda odraslih osoba (preko dana 18, a u toku noći 34 pregleda) i 47 pregleda dece i adolescenata u odseku za pedijatriju. Na javnim mestima bilo je ukupno 10 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, srčanim problemima, temperaturom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nesvesticom i astmatičari - navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.

Ne propustiteSrbijaOD FIJATA DO ŠPORETA: Kragujevčanin uselio "zastavu 128“ u kuhinju i pretvorio je u pravo remek-delo (FOTO)
zastava-128.jpg
SrbijaKRAGUJEVAC PLANIRA PROŠIRENJE PARKING PROSTORA: Cilj rešavanje komunalne situacije i regulisanje stacionarnog saobraćaja u gradu
shutterstock-423218617.jpg
SrbijaVirus gripa se širi u Kragujevcu: U Kliničkom centru od danas zabranjene posete
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
DruštvoAKO VIDITE OVO, ODMAH PRIJAVITE, NIKAKO NE DIRAJTE: Hitan apel upućen građanima Kragujevca
17661364081763656470IMG_4148.jpeg