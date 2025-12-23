Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 55 terena (32 tokom dana i 23 preko noći). U ambulanti su obavljena 52 pregleda odraslih osoba (preko dana 18, a u toku noći 34 pregleda) i 47 pregleda dece i adolescenata u odseku za pedijatriju. Na javnim mestima bilo je ukupno 10 intervencija.