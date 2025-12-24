Novogodišnji prijem za predsednike i predstavnike više udruženja osoba sa invaliditetom priredila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić u lozničkom Omladinskom centru kao znak poštovanja i podrške koju im grad upućuje. Ona je na ovom susretu istakla značaj međusobnog poštovanja, razumevanja i zajedništva, naglasivši da će Loznica nastaviti da radi na stvaranju pristupačnijeg i otvorenijeg okruženja za sve.

– Grad nastoji da im bude podrška, ali smo svesni da moramo mnogo bolje i zato ćemo u narednim godinama raditi na proširenju usluga iz oblasti socijalne zaštite. U gradskom budžetu za 2026. godinu za ova udruženje izdvojili smo 4,5 miliona dinara, milion više u odnosu na prethodnu. Pokrenuli smo uslugu pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju koja je ranije realizovana kao projektna aktivnost i pokazala se kao stvarna potreba porodica. Usvojili smo odluku roditelj-negovatelj, koja će se u prvo vreme odnositi na decu sa stopostotnim invaliditetom, odnosno na njihove roditelje jer to su ljudi koji 24 sata, sedam dana u nedelji, moraju da brinu o svojoj deci. Iz tog razloga ne mogu da rade i primaće mesečnu naknadu u visini minimalca i imaće uplaćene doprinose. Nastavićemo da podržavamo i sufinansiramo projekte udruženja, učestvujemo u sufinansiranju nabavke opreme, zakupninu prostora koje koriste, odlaske na zdravstvenu rehabilitaciju članova udruženja – izjavila je Lukićeva.