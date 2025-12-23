Slušaj vest

Ovom akcijom svake godine obraduju decu iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći, uzrasta od jedne do deset godina, koja će dobiti polovinu od ukupno obezbeđenih 230 paketića.

Foto: Crveni krst Loznica

Preostalih stotinak će biti podeljeni korisnicima Dnevnog boravka Sunce’ za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju, kao i đacima pešacima od prvog do četvrtog razreda u izdvojenim odeljenjima lozničkih osnovnih škola na seoskom području, u tradicionalnoj akciji "Paketić za đaka pešaka".

Paketići su obezbeđeni iz budžeta Loznice, a gradska uprava je za ovu namenu odvojila 600.000 dinara. Vrednost paketića je oko 2.600 dinara, a u njima su kvalitetni slatkiši, nešto što će deci ulepšati praznične dane. Akcija traje do Savindana i tokom januara će volonteri Crvenog krsta nastaviti dostavu paketića.