Ovom akcijom svake godine obraduju decu iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći, uzrasta od jedne do deset godina, koja će dobiti polovinu od ukupno obezbeđenih 230 paketića.

Jedan paketić puno ljubavi u Loznici Foto: Crveni krst Loznica

Preostalih stotinak će biti podeljeni korisnicima Dnevnog boravka Sunce’ za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju, kao i đacima pešacima od prvog do četvrtog razreda u izdvojenim odeljenjima lozničkih osnovnih škola na seoskom području, u tradicionalnoj akciji "Paketić za đaka pešaka".

Paketići su obezbeđeni iz budžeta Loznice, a gradska uprava je za ovu namenu odvojila 600.000 dinara. Vrednost paketića je oko 2.600 dinara, a u njima su kvalitetni slatkiši, nešto što će deci ulepšati praznične dane. Akcija traje do Savindana i tokom januara će volonteri Crvenog krsta nastaviti dostavu paketića.

