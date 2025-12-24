Slušaj vest

Na Odeljenju psihijatrije Zdravstvenog centra (ZC) Loznica organizovan je novogodišnji bazar na kome su izloženi ručni radovi pacijenata koji su ga priredili zajedno sa svojom radnom terapeutkinjom Gordanom Savić, uz saradnju svih zaposlenih na tom odeljenju, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Foto: ZC Loznica

Radna terapija ima izuzetan značaj za pacijente, jer im omogućava da kroz kreativni rad izraze svoja osećanja, jačaju samopouzdanje, razvijaju radne navike i osećaj korisnosti. Učestvovanje u ovakvim aktivnostima doprinosi boljoj socijalizaciji, podstiče komunikaciju i pozitivno utiče na proces oporavka, navode iz Odeljenja psihijatrije.

Foto: ZC Loznica