Na Odeljenju psihijatrije Zdravstvenog centra (ZC) Loznica organizovan je novogodišnji bazar na kome su izloženi ručni radovi pacijenata koji su ga priredili zajedno sa svojom radnom terapeutkinjom Gordanom Savić, uz saradnju svih zaposlenih na tom odeljenju, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

LOZNICA - Podrška zaposlenih u ZC LoznicaFoto ZC Loznica.jpg
Foto: ZC Loznica

Radna terapija ima izuzetan značaj za pacijente, jer im omogućava da kroz kreativni rad izraze svoja osećanja, jačaju samopouzdanje, razvijaju radne navike i osećaj korisnosti. Učestvovanje u ovakvim aktivnostima doprinosi boljoj socijalizaciji, podstiče komunikaciju i pozitivno utiče na proces oporavka, navode iz Odeljenja psihijatrije.

LOZNICA - Može i ovako Foto ZC Loznica.jpg
Foto: ZC Loznica

Bazar su posetili zaposleni sa svih bolničkih odeljenja i službi i uverili se u veliku kreativnost i uloženi trud pacijenata. Kupovinom nekih od originalnih, izloženih radova, uglavnom rađenih u duhu predstojećih praznika, dali su, ističu iz ZC, ''veliku podršku pacijentima, pokazujući da zajedništvo, razumevanje i podrška imaju važnu ulogu u stvaranju boljeg i humanijeg okruženja za lečenje''.

