VATROMET I DEDA MRAZ NA KLIZALJKAMA: Zvanično otvoreno klizalište na Lagatoru
U ponedeljak uveče je zvanično otvorena nova sezona uživanja na ledu pošto je u okviru lozničkog zimskog festivala ''Zima-LO'' otvoreno klizalište na Lagatoru.
Umesto u centru grada, gde je bilo svih minulih godina, sada će se klizati na novoj lokaciji, pored gradskog bazena, a zvanično otvaranje proteklo je uz prisustvo velikog broja dece i njihovih roditelja.
Organizator festivala ''Zima-LO'', Turistička organizacija grada Loznice potrudio se da otvaranje bude nezaboravno pa je publiku zabavio UV dens izvodeći ledeni šou ''Potraga za Sneškom''. Na ledu su se našli klizači u svetlećim kostimima, a nije moglo da prođe bez Deda Mraza koji je, uprkos godinama, pokazao veliku veštinu na klizaljkama.
Otvaranje je završeno velikim vatrometom, a onda je počela zabava uz di-džejeve. Uživanje na ledu traje sve do 20. januara, tako da svi, a posebno oni koji nigde ne odu tokom zimskog raspusta imaju gde da provedu slobodno vreme. Za iskusne klizače, one koji su prethodnih godina dolazili na klizalište neće biti problema, a za one koji tek staju na klizaljke tu će biti instruktori za obuku na ledu da što lakše savladaju prve korake po ledenoj površini.
Inače, klizališta svakoga dana radi od 10 do 22 časa, kliza se u dvanaest termina od po 50 minuta, od kojih posle svakoga sledi desetominutna pauza. Nova klizališna sezona biće po starim cenama, pa je kao i prošloga puta ulaznica na klizalište 200, a iznajmljivanje klizaljki 150 dinara.