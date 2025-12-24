Slušaj vest

U ponedeljak uveče je zvanično otvorena nova sezona uživanja na ledu pošto je u okviru lozničkog zimskog festivala ''Zima-LO'' otvoreno klizalište na Lagatoru.

Umesto u centru grada, gde je bilo svih minulih godina, sada će se klizati na novoj lokaciji, pored gradskog bazena, a zvanično otvaranje proteklo je uz prisustvo velikog broja dece i njihovih roditelja.

Foto: Kurir/T.I.

Organizator festivala ''Zima-LO'', Turistička organizacija grada Loznice potrudio se da otvaranje bude nezaboravno pa je publiku zabavio UV dens izvodeći ledeni šou ''Potraga za Sneškom''. Na ledu su se našli klizači u svetlećim kostimima, a nije moglo da prođe bez Deda Mraza koji je, uprkos godinama, pokazao veliku veštinu na klizaljkama.

Otvaranje je završeno velikim vatrometom, a onda je počela zabava uz di-džejeve. Uživanje na ledu traje sve do 20. januara, tako da svi, a posebno oni koji nigde ne odu tokom zimskog raspusta imaju gde da provedu slobodno vreme. Za iskusne klizače, one koji su prethodnih godina dolazili na klizalište neće biti problema, a za one koji tek staju na klizaljke tu će biti instruktori za obuku na ledu da što lakše savladaju prve korake po ledenoj površini.

Foto: Kurir/T.I.